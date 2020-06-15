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Спасатели в Беларуси проверили безопасность пляжей

15.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси открыли пляжный сезон. Всю неделю в республике стояла жара. Столбики термометра поднимались выше плюс 35. Минчане спасались от летнего зноя у водоемов. Насколько безопасны пляжи для отдыхающих, проверили спасатели. Где комфортнее всего загорать и купаться, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Решили пожарить шашлык на катамаране, повздорили, оказались в воде. Сложно поверить, но похожих историй, по статистике МЧС, немало. На спасение у водолазов есть максимум пять минут. Чтобы держать себя в форме, они постоянно отрабатывают подобные сценарии. Говорят, сезон будет не просто жарким – раскаленным. Ведь из-за пандемии даже те, кто предпочитал заморские курорты, отпуск теперь проводят на местных пляжах.

Погода радовала всю неделю: плюс 30 градусов и выше. На водоемах уже с утра было многолюдно. «Около 5-7 тысяч в летний период могут находиться у нас одновременно на пляже. И одновременно в воде могут находиться 300-500 человек», – сказал начальник спасательной станции Георгий Жебровский.

Здесь и отдыхающие, и любители экстрима. Чтобы уследить за всеми, спасатели чаще патрулируют берег. «Лодки с матросами весельные, оснащены не только кругом, но и спасательным концом Александрова для оказания помощи», – отметил водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД Юрий Штурхецкий.

Знакомое всем правило «за буйки не заплывать» многие забывают. А запрещенные места для купания, дамбы, например, превращают в излюбленные зоны для отдыха.

Специалисты призывают: отдыхайте в положенных местах. Это безопасно. Городские службы минские пляжи постарались обустроить не хуже заморских. Установили новые навесы, раздевалки, шезлонги, беседки с мангалами. Обновили песок, который каждое утро чистит специальная машина.

«Мы довезли шесть тысяч кубов песка. Песок высшего класса. Он мытый», – сообщил заместитель директора Минского лесопаркового хозяйства Александр Проминский.

На следующей неделе зной спадет. Синоптики обещают комфортные 20-25. Но жара оставила приятный бонус: вода хорошо прогрелась. А значит купаться уже точно можно.

В этом году недалеко от Минска появился первый инклюзивный пляж. Городские власти уже приняли решение оборудовать еще несколько мест отдыха для инвалидов.



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Теги: Минск
 
 
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Всю неделю в республике стояла жара. Столбики термометра поднимались выше плюс 35-ти. Минчане спасались от летнего зноя у водоемов.
 
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