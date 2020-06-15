Anytime расщедрился: даёт в подарок аж 30 минут на аренду авто каждому новому пользователю

Источник материала: Виртуальный Брест

Чуть больше месяца прошло с момента прихода каршеринга Anytime в наш город. За это время наверняка каждый видел соответствующие автомобили на дорогах и парковках (а может, и не один раз). Оказалось, что сервис пользуется популярностью: брестчане достаточно активно арендуют автомобили для своих целей.





Одни используют каршеринговые машины для поездок за покупками, другие таким образом ездят на работу, третьи катаются просто ради интереса, а некоторые и вовсе отказались от поездок на такси и пересели на каршеринг. В любом случае, многие по достоинству оценили новый для города сервис. Еще бы: ты полноценно пользуешься автомобилем, при этом вопросы обслуживания, мойки и ремонта тебя совсем не волнуют. Удобно? Конечно! Ну это так, небольшое вступление. Важная информация - дальше.





На днях мы узнали, что каршеринг Anytime всем новым клиентам дарит 30 минут на поездки. Правда, это особо не афишируется и получить халявные минуты можно только зная специальный промокод. Но мы то его уже разыскали! И делимся с вами! Успейте зарегистрироваться, пока эту возможность не закрыли (промокод действует только до 31 июля)! Кстати, у нас на сайте есть подробная инструкция о том, как пользоваться сервисом. Но вообще все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Как получить бесплатные минуты на поездки?

Всего 2 простых шага - и вы у цели! Главное, выполнить в точности каждый пункт.

1) Скачайте приложение Anytime BY на любой смартфон под управлением iOS или Android (скачать можно по этой ссылке )

2) Зарегистрируйтесь с использованием промокода. Это просто и бесплатно. Нужно будет сделать фото удостоверения личности, водительских прав и привязать банковскую карту (учитывая, что это сервис по аренде авто — такие требования вполне объяснимы).

Не забудьте указать промокод в специальном поле.

Промокод:

1SIU4N

Его нужно ввести именно в момент ввода персональных данных! Потому что позже воспользоваться промокодом не получится (следовательно, и 30 минут вы не получите). Кстати, в сети «гуляют» и другие коды, но по ним начисляют максимум 20 минут на поездки. А этот — на 30 минут! Не перепутайте.





По возможности просто скопируйте код здесь и вставьте в приложении. Если не получится, тогда учтите, что важно вводить все буквы — ПРОПИСНЫЕ, третья буква — это i (конечно, тоже прописная).

Поздравляем!

Вскоре ваш аккаунт одобрят и вы сможете полноценно и бесплатно проверить, как работает каршеринг! На вашем счету появятся 9 рублей, которые можно использовать как для одного 30-минутного путешествия, так и разбить их, например, на 3 поездки по 10 минут. Сначала средства списываются с бонусного счета и лишь потом, когда деньги на бонусном счете закончатся, недостающие средства будут списаны с карты.





Когда аккаунт будет одобрен, в приложении найдите ближайший автомобиль — и в путь! Свободные машины отображаются на карте в мобильном приложении Anytime. Все действия — аренда, открытие и закрытие — осуществляются тоже через приложение.





Ознакомиться с тарифами, инструкцией по использованию каршеринговых авто и получить ответы на свои вопросы вы можете на сайте any-time.by или в комментариях под этой статьей. Мы сами активно пользуемся сервисом, поэтому можем подсказать ответы на многие вопросы!





Всем желаем удобных и безопасных поездок! И напоминаем, что промокод действует только до 31.07.2020 г.

Воспользовались сами? Не забудьте поделиться с друзьями. С вас не убудет — а друзья будут рады!