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Экологическая катастрофа на Нёмане: погибает не только рыба, но и бобры

15.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненцы бьют тревогу: на Нёмане происходит экологическая катастрофа. Как пишет сайт newgrodno.by, соцсети полнятся фотографиями мёртвой рыбы из разных районов города.




По словам рыбаков, на поверхности воды видна маслянистая плёнка, а в воде и на берегу — много дохлой рыбы.

"Всем привет! В городе какая-то экологическая катастрофа, в Нёмане погибает вся рыба от малька до трофейных экземпляров, тех же краснокнижных усачей! Кислородное голодание исключено, вода не прогрелась выше 20 градусов. Видимо, реку отравили. Просьба выкладывать фотографии и видео с привязкой к местности", — сообщения такого рода появляются в соцсетях.

Ночью к фотографиям дохлой рыбы добавилось видео, на котором виден погибший бобр. Видео было снято в районе деревни Жиличи, недалеко от Гродно.

С вопросами про мор рыбы гродненцы обратились в областной комитет природных ресурсов охраны окружающей среды, городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, в общественное объединение "Экомониторинг". Специалисты взяли анализ воды, чтобы выяснить причину происшествия. Известно, что представители комитета и инспекции выезжали на место, чтобы разобраться в ситуации.
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненцы бьют тревогу: на Нёмане происходит экологическая катастрофа. Как пишет сайт newgrodno.by, соцсети полнятся фотографиями мёртвой рыбы из разных районов...
 
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