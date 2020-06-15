Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанк: Надежда Ермакова назначена руководителем

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«В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк»), недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 г. № 192 принято решение о введении с 15 июня 2020 г. в ОАО «Белгазпромбанк» временной администрации по управлению банком» – говорится в сообщении Нацбанка.

Свои действия Нацбанк объяснил возбуждением Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк» уголовных дел по части 3 статьи 235 «Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем» и части 2 статьи 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)» Уголовного кодекса Республики Беларусь. А также сослался на статьи 94, 97, 134 и 1341 Банковского кодекса Республики Беларусь.



Руководителем временной администрации назначена Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.



Напомним, уголовное дело в отношении руководства Белгазпромбанка было возбуждено после активного участия Виктора Бабарико (бывший председатель правления Белгазпромбанка) в кампании по сбору подписей за выдвижение себя в кандидаты в президенты Беларуси на выборах 9 августа 2020 года. Он сумел собрать более 300 тыс подписей и активно критиковал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Основные акционеры Белгазпромбанка – «Газпром» и Газпромбанк (49,8% акций) – в совместном заявлении, поступившем в РБК, сообщили, что Нацбанк Беларуси незаконно назначил и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также и.о. его заместителя. «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — сообщили российские компании.



«Газпром» и Газпромбанк считают, что эти действия затрагивают права и интересы российских акционеров белорусского банка, а также интересы клиентов и вкладчиков. Компании заявили, что намерены добиваться защиты своих прав и интересов «всеми доступными правовыми средствами», также они принимают меры для охраны интересов клиентов банка и обеспечения его финансовой стабильности.

