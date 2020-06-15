В системе ЖКХ Беларуси надо совершенствовать уже достигнутое — Владимир Кухарев

Источник материала: Вороновская газета





В системе жилищно-коммунального хозяйства Беларуси надо совершенствовать то, что уже достигнуто. Такое мнение в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» высказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.

«Глава государства отметил, что направления, которые были определены директивой, правильные. Сегодня в такой системе, как жилищно-коммунальное хозяйство не надо делать резких движений, надо совершенствовать то, что уже достигнуто, а также принимать серьезные меры, чтобы система обеспечивала выполнение тех требований, которые помогают работать с населением, выполнять заявки граждан», — отметил вице-премьер.

Также Владимир Кухарев рассказал, что на совещании была детально рассмотрена работа службы 115 . «Глава государства дал поручение местным органам власти обеспечить полное выполнение всех заявок, взять их на особый контроль. Президент постоянно обозначал, что местные органы власти должны полностью взять под контроль ситуацию в системе ЖКХ, только когда председатели исполнительных комитетов будут чувствовать ситуацию и постоянно владеть вопросами жилищно-коммунального хозяйства, тогда она будет ими контролироваться и это даст эффект», — подчеркнул заместитель премьер-министра.

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