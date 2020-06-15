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В системе ЖКХ Беларуси надо совершенствовать уже достигнутое — Владимир Кухарев

15.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В системе ЖКХ Беларуси надо совершенствовать уже достигнутое — Владимир Кухарев

В системе жилищно-коммунального хозяйства Беларуси надо совершенствовать то, что уже достигнуто. Такое мнение в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» высказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.

«Глава государства отметил, что направления, которые были определены директивой, правильные. Сегодня в такой системе, как жилищно-коммунальное хозяйство не надо делать резких движений, надо совершенствовать то, что уже достигнуто, а также принимать серьезные меры, чтобы система обеспечивала выполнение тех требований, которые помогают работать с населением, выполнять заявки граждан», — отметил вице-премьер.

Также Владимир Кухарев рассказал, что на совещании была детально рассмотрена работа службы 115. «Глава государства дал поручение местным органам власти обеспечить полное выполнение всех заявок, взять их на особый контроль. Президент постоянно обозначал, что местные органы власти должны полностью взять под контроль ситуацию в системе ЖКХ, только когда председатели исполнительных комитетов будут чувствовать ситуацию и постоянно владеть вопросами жилищно-коммунального хозяйства, тогда она будет ими контролироваться и это даст эффект», — подчеркнул заместитель премьер-министра.

https://www.belta.by

 
 
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В системе жилищно-коммунального хозяйства Беларуси надо совершенствовать то, что уже достигнуто. Такое мнение в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь...
 
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