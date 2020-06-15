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В системе ЖКХ Беларуси надо совершенствовать уже достигнутое — Владимир Кухарев
15.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В системе жилищно-коммунального хозяйства Беларуси надо совершенствовать то, что уже достигнуто. Такое мнение в программе «Главный эфир» на телеканале
«Глава государства отметил, что направления, которые были определены директивой, правильные. Сегодня в такой системе, как
Также Владимир Кухарев рассказал, что на совещании была детально рассмотрена работа
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В системе жилищно-коммунального хозяйства Беларуси надо совершенствовать то, что уже достигнуто. Такое мнение в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь...
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