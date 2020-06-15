В Сети появились фото макетов iPhone 12 - что нас ждет осенью

Источник материала: Tut.by

Осенью Apple представит новое поколение смартфонов — iPhone 12. О дизайне и других особенностях девайсов известно много, а сейчас в Сети появились полноразмерные макеты галжетов, которые подтвердили ранее имеющуюся информацию. Об этом пишет MacRumors .





На одном из снимков человек держит в руке пять макетов, но смартфонов будет четыре. Как и предполагалось, диагонали экрана составят 5,4, 6,1 (два аппарата) и 6,7 дюйма. Грани — прямые, как у нынешних iPad Pro. Снизу — разъем под Lightning и решетка динамика. Клавиши переключения громкости и перехода в беззвучный режим — с левой стороны корпуса, питания — с правой.

Интересно, что датчик LiDAR могут разместить над тремя основными камерами в Pro-версиях, а не под ними. Впрочем, об этом с уверенностью говорить пока нельзя. В MacRumors пишут, что такие макеты обычно используются производителями чехлов, о деталях они могут и не знать. Это также относится к «челке» для системы датчиков Face ID. На макетах она стандартного размера, но инсайдеры говорят, что ее уменьшат.





Напомним: первые два смартфона — на 5,4 и 6,1 дюйма — назовут iPhone 12 и iPhone 12 Max. Устройства обзаведутся OLED-панелями, новым процессором Apple A14 Bionic, iOS 14, системой из двух камер и поддержкой 5G-сетей. Еще два девайса — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с OLED-дисплеями на 6,1 и 6,7 дюйма оснастят поддержкой 120 Гц и уже тремя основными камерами с LiDAR. Не откажутся и от 5G.





Предполагаемая цена самого недорогого смартфона — iPhone 12 — 649 долларов, iPhone 12 Max — 749 долларов, iPhone 12 Pro — 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — 1099 долларов.

Ниже — цены других смартфонов Apple: