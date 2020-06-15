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«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

15.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В жилом доме по улице Кольцова произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

Ниже вы видите первые кадры, сделанные на месте ЧП, из которых понятно, насколько серьезным был инцидент. Взрывной волной выбило стекла во всем подъезде.

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

Сразу после взрыва загорелась квартира на первом этаже. Пожарные машины прибыли сюда спустя несколько минут – всего 9 подразделений МЧС. Работали несколько бригад медиков, газовая служба. Спасены семь человек, трое доставлены в больницу с ожогами.

Детали случившегося узнавал Григорий Азаренок.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

Григорий Азаренок, корреспондент:
Мы находимся по адресу улица Кольцова, 23. По предварительной информации в девятом часу вечера в одной из квартир на первом этаже произошел сильный взрыв. Спасатели прибыли уже через несколько минут.

Сообщение о происшествии поступило в 20:34. На место выехали 9 подразделений МЧС. Из всех квартир подъезда жильцов эвакуировали.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

Виталий Вит:
Я в этом доме живу, только во втором подъезде. Услышал взрыв. Там дом содрогнулся так, что караул. Выскочили на улицу. Сначала шел дым, увидел, из окна комнаты и из подъездного окна. Пламя усиливалось, потом начал стрелять шифер на втором этаже на балконе, стали выбегать люди. После этого в течение буквально 5-6 минут приехали пожарные, скорая.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

В больницу с ожогами доставили три человека. Пожар был такой силы, что пострадала и квартира этажом выше.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

Ирина Малинко:
Произошел сильный взрыв, затряслись окна на балконе, свет яркий. Я выбежала на балкон и увидела, что повылетали окна. Очень быстро, за минуты три, пожарные, одна, вторая, третья, скорые приехали.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

Взрывом выбило практически все стекла в подъезде. На лестничной клетке вырвало двери. Пожар спасатели потушили за несколько минут.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

Дмитрий Стаховский:
Я увидел что человека, всего обгоревшего, клали на коляску и увозили в скорую помощь. Еще два человека пострадали, у кого-то шла кровь из носа.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

На место прибыли также сотрудники Мингаза. Как возможная причина происшествия рассматривается взрыв газового оборудования. Однако специалисты не исключают и других версий. Известно, что в квартире обнаружили самогонный аппарат.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

Андрей Бертош, заместитель начальника минского городского управления МЧС:
Жилая комната полностью пострадала от огня, вплоть до обвалившейся штукатурки. Кухня меньше пострадала. Также закопчены стены подъезда, выбиты стекла полностью в подъезде, выбиты стекла в жилых квартирах на втором, третьем и четвертом этажах.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

Ситуация пока непонятная, пока мы не разберемся полностью. Но не исключается как газ, так и причина – легковоспламеняющаяся жидкость, самими пострадавшими.

«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова

Григорий Азаренок:
На месте работали представители МЧС, газовой службы и других ведомств. Детали происшествия выясняются.

Люди в материале: Григорий Азаренок, Виталий Вит, Ирина Малинко, Дмитрий Стаховский, Андрей Бертош

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В жилом доме по улице Кольцова произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ниже вы видите первые кадры, сделанные на месте ЧП,...
 
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