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«Дом содрогнулся так, что караул». Очевидцы о взрыве в квартире на Кольцова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В жилом доме по улице Кольцова произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ниже вы видите первые кадры, сделанные на месте ЧП, из которых понятно, насколько серьезным был инцидент. Взрывной волной выбило стекла во всем подъезде.
Сразу после взрыва загорелась квартира на первом этаже. Пожарные машины прибыли сюда спустя несколько минут – всего 9 подразделений МЧС. Работали несколько бригад медиков, газовая служба. Спасены семь человек, трое доставлены в больницу с ожогами.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Сообщение о происшествии поступило в 20:34. На место выехали 9 подразделений МЧС. Из всех квартир подъезда жильцов эвакуировали.
Виталий Вит:
В больницу с ожогами доставили три человека. Пожар был такой силы, что пострадала и квартира этажом выше.
Ирина Малинко:
Взрывом выбило практически все стекла в подъезде. На лестничной клетке вырвало двери. Пожар спасатели потушили за несколько минут.
Дмитрий Стаховский:
На место прибыли также сотрудники Мингаза. Как возможная причина происшествия рассматривается взрыв газового оборудования. Однако специалисты не исключают и других версий. Известно, что в квартире обнаружили самогонный аппарат.
Андрей Бертош, заместитель начальника минского городского управления МЧС:
Ситуация пока непонятная, пока мы не разберемся полностью. Но не исключается как газ, так и причина – легковоспламеняющаяся жидкость, самими пострадавшими.
Григорий Азаренок:
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Новости Беларуси. В жилом доме по улице Кольцова произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ниже вы видите первые кадры, сделанные на месте ЧП,...
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