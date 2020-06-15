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Артем Милевский — о проблемах "Динамо": как Зайцев сказал, так и есть

15.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" прокомментировал финансовое положение своего клуба.




- Как Зайцев сказал, так оно и есть. У нас с ним доверительные отношения. Он хороший и порядочный человек. Что обещает, то и делает.

Отметим, пресс-служба брестского "Динамо" заявила, что в клубе нет задержек зарплат, и что информация "Прессбола" о проблемах с этим вопросом  не соответствует действительности.
 
 
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Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" прокомментировал финансовое положение своего клуба.
 
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