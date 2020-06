Найдено новое состояние вещества

Источник материала: ОНТ

Ученые Колорадского университета в Боулдере нашли новое состояние материи, результаты их исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперты нашли фазу вещества, о теоретическом существовании которой было известно более века, однако получить ее в ходе экспериментов до сих пор не удавалось.

Исследователи в своей статье описали нематическую фазу жидкого кристалла.

Они проанализировали искусственную органическую молекулу RM734, которая была создана несколько лет назад группой специалистов из Великобритании. Это вещество было в обычной нематической фазе при высокой температуре, а вот в холоде вело себя аномально.

Молекула в новой фазе была в 100-1000 раз более чувствительной к электрическим полям, чем нематические жидкие кристаллы. Это значит, что молекулы в составе жидкого кристалла упорядочиваются одинаково, и этого ученые раньше не встречали.

Нематическое состояние – это свойство жидких кристаллов, которые сочетают в себе характеристики жидкости и твердых тел.

В нематической фазе молекулы половина молекул обычно направлена в одну сторону, а другая – в противоположную, они выбирают направление случайно.

Новая фаза показала, что молекулы были упорядочены в одну сторону.

О таком свойстве жидких кристаллов исследователи высказывали предположения еще в 1910 году, но обнаружить их не удавалось. Специалисты намерены теперь выяснить, какой механизм обеспечивает такие свойства RM734.

