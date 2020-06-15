ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Найдено новое состояние вещества

15.06.2020 11:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Найдено новое состояние вещества

Ученые Колорадского университета в Боулдере нашли новое состояние материи, результаты их исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперты нашли фазу вещества, о теоретическом существовании которой было известно более века, однако получить ее в ходе экспериментов до сих пор не удавалось.

Исследователи в своей статье описали нематическую фазу жидкого кристалла.

Они проанализировали искусственную органическую молекулу RM734, которая была создана несколько лет назад группой специалистов из Великобритании. Это вещество было в обычной нематической фазе при высокой температуре, а вот в холоде вело себя аномально.

Молекула в новой фазе была в 100-1000 раз более чувствительной к электрическим полям, чем нематические жидкие кристаллы. Это значит, что молекулы в составе жидкого кристалла упорядочиваются одинаково, и этого ученые раньше не встречали.

Нематическое состояние – это свойство жидких кристаллов, которые сочетают в себе характеристики жидкости и твердых тел.

В нематической фазе молекулы половина молекул обычно направлена в одну сторону, а другая – в противоположную, они выбирают направление случайно.

Новая фаза показала, что молекулы были упорядочены в одну сторону.

О таком свойстве жидких кристаллов исследователи высказывали предположения еще в 1910 году, но обнаружить их не удавалось. Специалисты намерены теперь выяснить, какой механизм обеспечивает такие свойства RM734.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые Колорадского университета в Боулдере нашли новое состояние материи, результаты их исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences....
 
Новости дня
Новости разные
 
Нізка схіляем галовы перад памяццю загінуўшых…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика