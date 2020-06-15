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Легковушка и маршрутка столкнулись в Узденском районе: два человека погибли

15.06.2020 12:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Легковушка и маршрутка столкнулись в Узденском районе: два человека погибли

В Узденском районе 14 июня в результате ДТП погибли два человека, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. 

По предварительным данным, на автодороге Узда – Теляково – Горбаты 46-летняя водитель «Ровера» не справилась с управлением, в результате чего выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси. Женщина и 41-летний пассажир легкового авто погибли на месте аварии. Водитель и пассажир маршрутки госпитализированы.

ФОТО: УГАИ МВД

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В Узденском районе 14 июня в результате ДТП погибли два человека, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.  По предварительным данным, на...
 
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