Легковушка и маршрутка столкнулись в Узденском районе: два человека погибли

Источник материала: ОНТ

В Узденском районе 14 июня в результате ДТП погибли два человека, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, на автодороге Узда – Теляково – Горбаты 46-летняя водитель «Ровера» не справилась с управлением, в результате чего выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси. Женщина и 41-летний пассажир легкового авто погибли на месте аварии. Водитель и пассажир маршрутки госпитализированы.

ФОТО: УГАИ МВД

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