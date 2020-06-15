ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БАТЭ и «Шахтер» провели матч в Борисове

15.06.2020 12:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

БАТЭ и «Шахтер» провели матч в Борисове

Четыре забитых мяча и жаркие споры после матча. БАТЭ и «Шахтер» сыграли в Борисове в чемпионате Беларуси. 

Гости начали встречу лучше. Уже на восьмой минуте Игорь Иванович поразил ворота лидера турнирной таблицы. После перерыва борисовчане перехватили инициативу. Сначала Павел Нехайчик сравнял счет, а затем Максим Скавыш вывел свою команду вперед. Но в довольно спорном эпизоде в конце второго тайма Дмитрий Подстрелов поразил ворота БАТЭ — 2:2.

Также в 13-м туре первую победу в турнире одержала бобруйская «Белшина», в Молодечно обыгравшая столичный «Энергетик-БГУ» — 1:0.  С таким же счетом «Витебск» обыграл в Бресте «Рух».

В турнирной таблице по-прежнему лидирует БАТЭ. «Шахтер» идет вторым. Клуб из Солигорска отстает от команды из Борисова на два очка. На третье место поднялся чемпион страны — брестское «Динамо». Четвертую строчку занимает жодинское «Торпедо». Пятая позиция у «Энергетика». 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре забитых мяча и жаркие споры после матча. БАТЭ и «Шахтер» сыграли в Борисове в чемпионате Беларуси.  Гости начали встречу лучше. Уже на восьмой минуте Игорь...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре вынесли приговор водителю Mercedes, по вине которого перевернулся автобус и погиб пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика