БАТЭ и «Шахтер» провели матч в Борисове

Источник материала: ОНТ

Четыре забитых мяча и жаркие споры после матча. БАТЭ и «Шахтер» сыграли в Борисове в чемпионате Беларуси.

Гости начали встречу лучше. Уже на восьмой минуте Игорь Иванович поразил ворота лидера турнирной таблицы. После перерыва борисовчане перехватили инициативу. Сначала Павел Нехайчик сравнял счет, а затем Максим Скавыш вывел свою команду вперед. Но в довольно спорном эпизоде в конце второго тайма Дмитрий Подстрелов поразил ворота БАТЭ — 2:2.

Также в 13-м туре первую победу в турнире одержала бобруйская «Белшина», в Молодечно обыгравшая столичный «Энергетик-БГУ» — 1:0. С таким же счетом «Витебск» обыграл в Бресте «Рух».

В турнирной таблице по-прежнему лидирует БАТЭ. «Шахтер» идет вторым. Клуб из Солигорска отстает от команды из Борисова на два очка. На третье место поднялся чемпион страны — брестское «Динамо». Четвертую строчку занимает жодинское «Торпедо». Пятая позиция у «Энергетика».





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