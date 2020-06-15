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Чигиринка может стать туристическим брендом Могилевской области

15.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Чигиринка может стать туристическим брендом Могилевской областиЧигиринка может стать туристическим кластером и брендом Могилевской области. Идея — объединить усилия Быховского и Кировского районов, туристических фирм, собственников баз отдыха и агроусадеб, торговли и сельхозпроизводителей, чтобы в перспективе создать современный курорт. 

На Чигиринке работают почти полсотни агроусадеб и турбаз, и в сегодняшней ситуации многие из нас выберут именно внутренний туризм. Всех, кто хочет присоединиться к туркластеру, начать или расширить бизнес на Чигиринке, у кого есть творческие идеи — просят обращаться в Кировский или Быховский райисполкомы, комитет экономики Могилевского облисполкома.

Главное — начать что-то делать, и в ближайшем будущем, возможно, у нас будет свой туристический бренд — Чигиринка. 

ТРК «Могилев»

 
 
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Чигиринка может стать туристическим кластером и брендом Могилевской области. Идея — объединить усилия Быховского и Кировского районов, туристических фирм,...
 
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