Чигиринка может стать туристическим брендом Могилевской области

Источник материала: Маяк Преднепровья

Чигиринка может стать туристическим кластером и брендом Могилевской области. Идея — объединить усилия Быховского и Кировского районов, туристических фирм, собственников баз отдыха и агроусадеб, торговли и сельхозпроизводителей, чтобы в перспективе создать современный курорт.

На Чигиринке работают почти полсотни агроусадеб и турбаз, и в сегодняшней ситуации многие из нас выберут именно внутренний туризм. Всех, кто хочет присоединиться к туркластеру, начать или расширить бизнес на Чигиринке, у кого есть творческие идеи — просят обращаться в Кировский или Быховский райисполкомы, комитет экономики Могилевского облисполкома.

Главное — начать что-то делать, и в ближайшем будущем, возможно, у нас будет свой туристический бренд — Чигиринка.