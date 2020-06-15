Коллективное обращение жителей Бреста по вопросу проведения новых общественных обсуждений проекта завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

Новыми владельцами аккумуляторного завода «Аккумуляторный альянс» (бывший «АйПауэр») (СЭЗ «Брест») предложен диалог с общественностью с целью выработки компромиссного решения.





Согласно устного заявления владельцами завода Басковым Д. И Кагановичем С., сделанного ими 7.06.2020 на воскресном сборе на пл.Ленина в г.Бресте протестующих против завода – цитата:

«Мы предварительно сделали аудит экономический и экологический. … В тот момент, когда мы делали аудит, мы четко осознали, что предыдущие собственники допустили ряд ошибок. В том числе в общении с народом. Также были ошибки в проектировании. Что и привело к такому результату. Мы хотим подчеркнуть, что к ним мы не имеем никакого отношения и не хотим ввязываться в какие-то вопросы, которые касались того периода. На сегодняшний момент наша позиция такая: мы прозрачны и открыты».

Общественностью новым владельцам предложено в рамках обозначенного ими открытого диалога провести общественные обсуждения новой проектной документации завода, разработанной ООО НПФ «Экология».

Ненадлежащим образом проведенные в 2017 году общественные обсуждения проекта завода привели к тому, что общественность не имела возможность воспользоваться своим правом принять участие в широкомасштабных обсуждениях, что привело к продолжающемуся до сих протесту активной части общества против нарушения своих законных прав, и проблемам с вводом в эксплуатацию и дальнейшим функционированием опасного производственного объекта.

Мы предложили владельцам завода инициировать новые общественные обсуждения отчета по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), являющегося неотъемлемой частью комплекта новой проектной документации. Данный вариант ОВОС не проходил общественные обсуждения, что было признано госорганами и Минприроды.

Общественные обсуждения экологических проблем — это комплекс мероприятий, обеспечивающих информирование всех заинтересованных о воздействии на окружающую среду и ее последствиях, а также возможность выражения участниками общественных обсуждений их отношения к проектируемому объекту в рамках документов, представленным на обсуждение, в целях учета общественных интересов и соблюдения прав граждан.

Широкие общественные обсуждения в максимально возможном формате с участием всех заинтересованных лиц будут проведены на основании действующих государственных законов и норм Республики Беларусь. Также будет учтено и ранее высказанное пожелание Президента Республики, что только жители Бреста будут решать судьбу завода.

Завод построен, полностью оснащен, прошел в прошлом году пуско-наладочные работы, выпустил более 7000 АКБ и на данный момент готов к полномасштабному запуску.

Однако его функционирование все еще остаётся предметом острого напряжения в обществе. Граждане не получили ответы на свои вопросы относительно безопасности завода.

Нами Кагановичу С. было выслано предложение в адрес, указанный для контакта, соответствующие предложения.

Однако до сих пор конкретного ответа по организации общественных обсуждений от владельцев завода не получено.

То есть у нас возникает подозрение о чисто популистских заявлениях Кагановича и Баскова, сделанных с целью успокоения протестных настроений, за которыми нет никаких реальных действий.

Общественность Брестского региона обращается к председателю Брестского облисполкома Лису А.В. с просьбой о содействии в организации данных общественных обсуждений.

Мы просим ООО «Аккумуляторный Альянс» инициировать новые общественные обсуждения актуального отчета по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по последней проектной документации завода.

В обсуждениях предлагается принять участие владельцев завода Кагановича С. и Баскова Д., представителей Брестского областного и городского исполкомов, руководителей природоохранных органов области, города и района Горошко А.В. и Брыша П.И., заместителя директора Центра государственной экологической экспертизы Республики Беларусь Рачевского Е.А., представителей администрации СЭЗ «Брест», представителей проектной организации ООО НПФ «Экология», УВД Брестского облисполкома, Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии, Брестского управления МЧС , представителя кафедры инженерной экологии БрГТУ Басова С.В., а также менеджера по корпоративному управлению охраной окружающей среды Первой аккумуляторной компании Юнкевича А.А.

По итогам общественных обсуждений будет оформлен протокол обсуждений и принято решение, законодательно закрепляющее мнение общественности Брестского региона о возможности и целесообразности реализации проекта крупного опасного производственного объекта - аккумуляторного завода полного цикла на выделенной территории - в густонаселенном ближнем пригороде областного центра.

Мнение жителей, согласно государственного и международного законодательства имеющих право на доступ к экологически значимой информации и участию общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, должно иметь основное значение в отношении аккумуляторного завода.

Противостояние не может быть бесконечным Людям должно быть дано право высказать свое мнение, и это мнение должно быть учтено.

В противном случае общественность оставляет за собой право на все возможные меры противодействия пуску в эксплуатацию вредного и опасного производства без учета законного мнения граждан в отношении данного завода.

Отправлено:

ООО «Аккумуляторный альянс» Баскову Д., Кагановичу С.

Председателю Брестского областного исполнительного комитета Лису А.В.

Председателю Брестского районного исполнительного комитета Сенчуку В.Г.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Министру Худыку А.П.