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Десять организаций обеспечили за январь-май пятую часть доходов Брестской области

15.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Поступления десяти крупнейших организаций Брестской области составили за январь-май 2020 года пятую часть доходов региона, сообщили БЕЛТА в областной инспекции МНС.

Десять организаций обеспечили за январь-май пятую часть доходов Брестской области

Десять плательщиков в общей сумме перечислили в бюджет Br121,6 млн, или 19,5% от доходов области. Наиболее весомый вклад в формирование доходной части бюджета внесли Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", Брестский филиал РУП "Белтелеком" и РУП "Брестэнерго". Их платежи составили 11% от бюджета региона.

В топ-10 также вошли СП "Санта Бремор" ООО, филиал ООО "Евроторг" в Бресте, РУПП "Гранит", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", КУПП "Маньковичи", Пинский винодельческий завод, РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт".

 
Теги: Брест
 
 
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  Поступления десяти крупнейших организаций Брестской области составили за январь-май 2020 года пятую часть доходов региона, сообщили БЕЛТА в областной инспекции...
 
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