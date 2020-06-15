Мелания Трамп публично проигнорировала день рождения мужа

Источник материала: ОНТ

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания не поздравила его публично с днем рождения, пишет Daily Mail.

Трамп праздновал день рождения 14 июня, ему исполнилось 74 года. С этим событием его поздравили в соцсетях политики и члены семьи, кроме супруги. При этом Мелания Трамп в этот день нашла время поздравить на своей странице в Twitter американскую армию с 245-й годовщиной, сделав соответствующий репост.

По данным источника, президент США отпраздновал день рождения в Вашингтоне. Он в этот день играл в гольф вместе с дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером. Мелании же рядом видно не было.

Отмечается также, что недавно вышла в свет книга о Мелании Трамп, в которой утверждается, что она изменила условия брачного контракта, чтобы финансово обеспечить свое будущее и их сына.

Тем временем пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришам опровергла это, отметив, что книга лживая и относится к жанру фантастики.

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