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Травматолог называет три ошибки, которые многие допускают при обработке ран
Источник материала: Tut.by
Летом куда проще пораниться: можно упасть с велосипеда, порезаться на пикнике… Обрабатывать любую рану (а они могут быть колотыми, ушибленными, рваными и т.д.) нужно с учетом самого повреждения. Но есть и то, что категорически нельзя делать с любыми ранами, рассказывает травматолог-ортопед Иван Разуванов.
— Помощь при каждом виде ран будет отличаться.
Например, если укусила собака — обязательно нужно в течение 10−15 минут промыть рану теплой мыльной водой (мыльный раствор будет действовать как противовирусное и противомикробное средство). А если порезались, рану нужно промыть антисептиком, потому что все полученные в быту ранения (особенно на природе или на даче) грязные и могут оказаться небезобидными. В случае любых ран человеку важно уточнить, есть ли у него прививка от столбняка.
При всем разнообразии методов обработки есть правила, которые касаются всех видов ран. Многие тут допускают ошибки. Вот что нельзя делать:
Обрабатывать саму рану можно перекисью водорода 3%, бледно-розовым раствором марганцовки, раствором фурацилина, хлоргексидина, септомирина, диоксидина, йодинола — что найдется в вашей аптечке. Но иногда и этих средств может не оказаться под рукой. В таком случае можно прибегнуть к народным методам и промыть рану раствором соды или поваренной соли, заваренной ромашки или коры дуба. Соду, соль желательно растворять в кипяченой воде, но раствору нужно дать немного времени остыть.
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Летом куда проще пораниться. Можно упасть с велосипеда и поцарапаться, порезаться на пикнике, нарваться на собаку соседа по даче. Обрабатывать любую рану (а они...
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