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Скончалась лжехирург Алена Верди, которую обвиняли в уродовании пациентов
Источник материала: ОНТ
Лжехирург Алена Верди, которую обвинили в том, что она изуродовала нескольких пациентов, скончалась в Краснодаре,
В настоящее время ведется доследственная проверка, тело погибшей отправили на экспертизу.
Отмечается также, что ранее Верди впала в кому.
Уголовное дело против лжехирурга возбудили в Краснодаре в апреле 2019 года. Ей грозило наказание в виде тюремного срока до шести лет. Верди обвиняли в нескольких эпизодах оказания медициснких услуг, которые не были безопасны для клиентов и причинили тяжкий вред здоровью. Верди признала свою вину в полном объеме.
В соцсетях и СМИ она известная как «Доктор Франкенштейн».
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Лжехирург Алена Верди, которую обвинили в том, что она изуродовала нескольких пациентов, скончалась в Краснодаре, сообщает РИА Новости. В настоящее время ведется...
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