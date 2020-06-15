Скончалась лжехирург Алена Верди, которую обвиняли в уродовании пациентов

Источник материала: ОНТ

Лжехирург Алена Верди, которую обвинили в том, что она изуродовала нескольких пациентов, скончалась в Краснодаре, сообщает РИА Новости.

В настоящее время ведется доследственная проверка, тело погибшей отправили на экспертизу.

Отмечается также, что ранее Верди впала в кому.

Уголовное дело против лжехирурга возбудили в Краснодаре в апреле 2019 года. Ей грозило наказание в виде тюремного срока до шести лет. Верди обвиняли в нескольких эпизодах оказания медициснких услуг, которые не были безопасны для клиентов и причинили тяжкий вред здоровью. Верди признала свою вину в полном объеме.

В соцсетях и СМИ она известная как «Доктор Франкенштейн».

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