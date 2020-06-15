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В Беларуси из-за непогоды за сутки нарушилось электроснабжение 279 населённых пунктов

15.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси из-за непогоды за последние сутки нарушилось электроснабжение 279 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси из-за непогоды за сутки нарушилось электроснабжение 279 населённых пунктов

Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. Из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с только в Березинском районе 45 деревьев упали на провода.

В Беларуси из-за непогоды за сутки нарушилось электроснабжение 279 населённых пунктов

А вот в Борисове за несколько часов выпало свыше трети месячной нормы осадков. Подтоплены несколько частных подворий и участок дороги. Ведутся восстановительные работы.

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Новости Беларуси. В Беларуси из-за непогоды за последние сутки нарушилось электроснабжение 279 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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