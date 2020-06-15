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В соцсетях гадают: Губка Боб - гей или нет?
Источник материала: Tut.by
Американский детский телеканал Nickelodeon
В июне во многих странах проходит гей-прайд — акция солидарности с представителями ЛГБТ-сообщества и защиты их прав. Телеканал Nickelodeon, как и многие другие компании США, отреагировал на это и поддержал акцию в социальных сетях. В своем Twitter вместе с поздравлением канал опубликовал три фото — бисексуальной героини мультфильма «Аватар: Легенда о Корре», трансгендерного актера Майкла Коэна и Губки Боба.
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