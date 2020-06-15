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В соцсетях гадают: Губка Боб - гей или нет?

15.06.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский детский телеканал Nickelodeon опубликовал в своем Twitter пост в поддержку ЛГБТ-сообщества. Туда внезапно попала картинка с Губкой Бобом. В Сети разгорелись споры: неужели он тоже имеет отношение к ЛГБТ?


Губка Боб

В июне во многих странах проходит гей-прайд — акция солидарности с представителями ЛГБТ-сообщества и защиты их прав. Телеканал Nickelodeon, как и многие другие компании США, отреагировал на это и поддержал акцию в социальных сетях. В своем Twitter вместе с поздравлением канал опубликовал три фото — бисексуальной героини мультфильма «Аватар: Легенда о Корре», трансгендерного актера Майкла Коэна и Губки Боба.

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