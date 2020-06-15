Американцы тестируют в Сирии «умные» винтовки

Источник материала: Tut.by

В ходе операций в Сирии американские специалисты испытывают, помимо прочего, новые интеллектуальные системы прицеливания стрелкового оружия или «системы гарантированного попадания». Об этом пишет defence24.pl.



Фото: Staff Sgt. William Howard/U.S. Army

По информации издания, новое оборудование должно радикально повысить точность штурмовых винтовок. Впервые информация об этих системах появилась в конце мая нынешнего года — пресс-служба Минобороны США показала фотография, на которых американские спецназовцы, дислоцированные на базе Аль-Танф на юге Сирии, вели огонь по мишеням из карабинов M4 с установленной системой прицеливания SMASH 2000.

Это оборудование изготовлено израильской компанией Smart Shooter, тесно сотрудничающей с оружейным гигантом Sig Sauer. В SMASH 2000 входит оптический прицел с системой управления огнем, соединенной со спусковым механизмом. При стрельбе бойцу достаточно поймать противника в перекрестье прицела — затем баллистический компьютер обработает имеющуюся информацию, и огонь можно будет открыть, когда шанс поразить цель станет максимальным.

Спецназ США приобрел 98 комплектов SMASH 2000 в марте 2019 года для тестирования, в том числе и в Сирии.