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Американцы тестируют в Сирии «умные» винтовки
Источник материала: Tut.by
В ходе операций в Сирии американские специалисты испытывают, помимо прочего, новые интеллектуальные системы прицеливания стрелкового оружия или «системы гарантированного попадания». Об этом
По информации издания, новое оборудование должно радикально повысить точность штурмовых винтовок. Впервые информация об этих системах появилась в конце мая нынешнего года — пресс-служба Минобороны США показала фотография, на которых американские спецназовцы, дислоцированные на базе Аль-Танф на юге Сирии, вели огонь по мишеням из карабинов M4 с установленной системой прицеливания SMASH 2000.
Это оборудование изготовлено израильской компанией Smart Shooter, тесно сотрудничающей с оружейным гигантом Sig Sauer. В SMASH 2000 входит оптический прицел с системой управления огнем, соединенной со спусковым механизмом. При стрельбе бойцу достаточно поймать противника в перекрестье прицела — затем баллистический компьютер обработает имеющуюся информацию, и огонь можно будет открыть, когда шанс поразить цель станет максимальным.
Спецназ США приобрел 98 комплектов SMASH 2000 в марте 2019 года для тестирования, в том числе и в Сирии.
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Испытания проводят спецназовцы.
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