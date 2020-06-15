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АБФФ: автомобиль судей был остановлен неизвестными. Они угрожали и оскорбляли бригаду

15.06.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скандал вокруг матча БАТЭ — «Шахтер» с неправильно засчитанным по мнению многих голом в ворота борисовчан не стихает. Как выяснилось, недовольство болельщиков выплеснулось не только в виде брошенного в судью после матча предмета.

На сайте АБФФ появилась следующая информация:

«По дороге из Борисова автомобиль судейской бригады и инспектора матча был остановлен транспортным средством после неоднократного намеренного создания аварийных ситуаций. Совершив обгон, указанное транспортное средство резко остановилось и заблокировало движение автомобиля судейской бригады и инспектора матча.

Затем неизвестные лица потребовали судейскую бригаду и инспектора матча выйти из своего автомобиля и стали оскорблять и угрожать, высказывая недовольство судейством завершившегося матча с участием футбольных клубов БАТЭ Борисов и „Шахтер“ Солигорск, после чего скрылись.

В связи с этим АБФФ заявляет, что подобные действия категорически неприемлемы. В целях защиты официальных лиц Ассоциация предпримет все необходимые действия в рамках законодательства Беларуси.

Все имеющиеся материалы по вышеуказанному инциденту, в том числе данные видеорегистратора, зафиксировавшего инцидент, и регистрационный номер транспортного средства злоумышленников будут переданы в компетентные органы».

Напомним, матч обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Севостьяником. Борисовчане вели с преимуществом в один мяч, но на 81-й минуте Дарко Бодул отдал пас пяткой на Юлиуса Сзоке, который полетел на мяч с прямой ногой и врезался в Чичкана. Но судья не свистнул, игра продолжилась, момент завершился голом Дмитрия Подстрелова, а игра — ничьей 2:2.

Вот видео этого момента:

 
 
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