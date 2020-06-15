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Судоходство по Неману от Каунаса до границы с Беларусью планируют возобновить в течение 5 лет

15.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Судоходство по Неману от Каунаса до границы с Беларусью планируют возобновить в течение 5 лет

В течение ближайших пяти лет Литва планирует расчистить русло Немана вверх от Каунасской ГЭС до границы с Беларусью, а затем возобновить судоходство по этому маршруту. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

Дирекция внутренних вод Литвы полтора года назад подписала меморандум о развитии судоходства с 10 муниципалитетами страны. В ближайшее время обсуждается приобретение специальной техники для работ. Планируется, что очистка русла Немана начнется в апреле 2021 года.

По словам главы дирекции Владимира Винокурова, на этом участке реки в межвоенный период ходили корабли, но навигация была развита слабо. Некоторые участки Немана никогда не очищались.

Владимир Винокуров рассказал, что Министерство транспорта и связи Литвы выделило на этот проект 2,6 млн евро. Ожидается, что возобновление судоходства будет стимулировать муниципальную экономику, туризм и привлекать инвестиции.
 

 
 
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В течение ближайших пяти лет Литва планирует расчистить русло Немана вверх от Каунасской ГЭС до границы с Беларусью, а затем возобновить судоходство по этому...
 
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