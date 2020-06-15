Певец Влад Сташевский изменился до неузнаваемости

Источник материала: ОНТ

Некогда популярный певец Влад Сташевский уже долгое время не появляется на публике, предпочитая вести закрытый образ жизни.

Артист не выступает с большими концертами, иногда принимает приглашения участвовать в шоу.

На днях Сташевский снялся у программе «Сегодня вечером». Он не только порадовал зрителей своим хитом «Позови меня в ночи», но и пообщался с гостями.

Зрителей удивил внешний вид Сташевского. Многие отметили, что он изменился до неузнаваемости.

Снимки певца опубликованы в соцсетях. На кадрах видно, что он опустил бороду и сделал стрижку с выбритыми висками.

Некоторые посчитали, что новый образ не идет Сташевскому.

«Жаль… раньше просто красавчиком был», «Конечно, старение выглядит не так эффектно, как молодость», – поделились мнением пользователи.

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