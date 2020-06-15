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Новая волна протестов в США началась из-за гибели ещё одного афроамериканца в Атланте
Источник материала: СТВ
Новости США. Американские города охватила новая волна протестов. Поводом для очередных демонстраций стал еще один случай гибели афроамериканца после задержания полицией в Атланте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все выходные в разных уголках страны тысячи активистов выходили на улицы, поджигали автомобили, били окна и перекрывали дороги. В Атланте во время манифестации подожгли ресторан, у которого проходило задержание погибшего Ричарда Брукса.
Для разгона дебоширов правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.
Кроме того, неизвестные устроили в городе стрельбу, в результате которой погибли два человека. Еще пятеро пострадавших попали в больницу. Злоумышленников разыскивают.
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Новости США. Американские города охватила новая волна протестов. Поводом для очередных демонстраций стал еще один случай гибели афроамериканца после задержания...
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