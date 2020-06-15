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В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
Источник материала: ОНТ
В Швейцарии пассажир забывчивый пассажир оставил в электричке мешок с золотыми слитками, власти страны объявили о розыске хозяина, об этом
Неизвестный пассажир оставил рядом со своим сиденьем рюкзак, в котором нашли три килограмма золотых слитков, общая сумма которых оценивается в 170 тысяч долларов. Сообщается, что поезд направлялся из Санкт-Галлена в Люцерн, случилось это в октябре 2019 года.
Сразу после обнаружения необычной поклажи работники железной дороги попытались найти владельца, но ничего не вышло. После этого было решено подать объявление.
При этом в объявлении не сказано, как именно хозяину слитков нужно доказать, что они принадлежат именно ему. На размышления у забывчивого пассажира пять лет – именно столько слитки будут ждать старого хозяина, после чего они будут направлены на благо государства.
Фото: Shutterstock/Fer Gregory
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В Швейцарии пассажир забывчивый пассажир оставил в электричке мешок с золотыми слитками, власти страны объявили о розыске хозяина, об этом сообщает Daily Mail....
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