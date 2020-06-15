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Гомельская милиция раскрыла кражу икон и церковных брошюр

15.06.2020 19:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Месяц назад в милицию обратился житель деревни Кореневка, который рассказал, что дом, за которым он присматривал по просьбе хозяев, обворовали. Неизвестные разбили стекла и похитили два десятка церковных брошюр, икон, а также ценное полотно и изображением святителя Ивана Златоуста, а также образ Крещение Господне. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело  за кражу с проникновением в жилище. 

 
 
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Месяц назад в милицию обратился житель деревни Кореневка, который рассказал, что дом, за которым он присматривал по просьбе хозяев, обворовали. Неизвестные разбили...
 
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