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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гомельская милиция раскрыла кражу икон и церковных брошюр Месяц назад в милицию обратился житель деревни Кореневка, который рассказал, что дом, за которым он присматривал по просьбе хозяев, обворовали. Неизвестные разбили...

Месяц назад в милицию обратился житель деревни Кореневка, который рассказал, что дом, за которым он присматривал по просьбе хозяев, обворовали. Неизвестные разбили стекла и похитили два десятка церковных брошюр, икон, а также ценное полотно и изображением святителя Ивана Златоуста, а также образ Крещение Господне.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу с проникновением в жилище.