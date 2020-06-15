Кандидат надежды

"Народ не созрел к переменам". Как часто мы слышали эти слова за последние десятилетия из уст традиционной оппозиции? Каждый раз после окончания президентской кампании, которая неизменно завершалась "элегантной победой" "главного" кандидата.





Уничижительное "народец", которым Лукашенко за свою безропотность наградил белорусский народ, убеждало многих, что народ достоин своего правителя.





Но что мы видим на 2020 году от Рождества Христова? В безнадежную президентскую кампанию ворвался Виктор Бабарико.





Бывший банкир, покинувший пост главы Белгазпромбанка перед началом кампании, собрал инициативную группу из 10 тысяч человек, которая за своего претендента собрала более 400 тысяч подписей.





Далекий до недавнего времени от политики банкир посрамил и оппозицию, и Лукашенко, оскорбившего белорусский народ.





Как объяснить феномен Бабарико? Свою версию в комментарии «Белорусскому партизану» предложил юрист и экономист Сергей Балыкин.





- В течении всей президентской кампании Виктор Бабарико своей деятельностью опровергает миф о «хвором народе», который так активно продвигала традиционная белорусская оппозиция.





Титульная оппозиция привыкла объяснять собственные неудачи внешними причинами, прежде всего неготовностью белорусского народа проявлять общественную активность, его запуганностью и равнодушием.





Но кампания Виктора Бабарико на практике опровергла все эти предположения. Достаточно посмотреть на предварительные итоги сбора подписей.





Прежде всего, размер инициативной группы Виктора Бабарико превышает численный состав многих белорусских партий. При этом его группа сформировалась за неделю, а белорусские оппозиционные партии легально действуют в Беларуси на протяжении последних примерно 30 лет.





Количество собранных подписей за Виктора Бабарико многократно превышает количество подписей, собранных за кандидатов от оппозиционных партий и движений в самые успешные годы их деятельности.





При этом все эти подписи собраны на волонтерских основах, а (ни для кого не секрет) сборщики подписей за традиционных оппозиционных кандидатов очень часто получали гонорары, пусть и неофициально.





Основой кампании Виктора Бабарико стал тот самый «офисный планктон» и «хомячки», которых радикальные борцы обычно клеймили за низкую политическую активность.





И что же следует из всего сказанного?









Мне не хотелось бы преувеличивать роль самого Виктора Бабарико, никакой он не супермен и не супергерой.





Хотя нужно отметить, что для человека, не имевшего вообще никакого политического опыта, никогда не участвовавшего в публичной политике даже на уровне местных выборов, никогда не позиционировавшегося как политическая фигура, Виктор Бабарико в общем-то совершил невозможное, можно сказать, что он прыгнул выше головы.





Конечно же, Виктор Бабарико уже совершил массу ошибок, но избиратель, его актив простили ему эти ошибки. И самое главное, он смог мобилизовать тот скрытый потенциал белорусского общества, который не удавалось мобилизовать никому.





Значит, в обществе существует потребность в переменах, а самое главное, что этот запрос может конвертироваться в активные действия. Пускай мы наблюдаем еще не очень успешные, не очень заметные попытки, но они есть, и запрос на лидеров нового поколения, запрос на перемены в обществе тоже присутствует.





Другое дело, что традиционным политическим силам не удавалось привлечь эту часть общества на свою сторону, а Бабарико подхватил ту часть общества, которая ранее относилась и к власти, и к оппозиции по шекспировскому принципу «чума на оба ваши дома». И в этом плане Бабарико – действительно «кандидат надежды».





Значит, бывший банкир попал в нерв значительной части белорусского общества и выражает определенные интересы избирателя, раз люди идут за ним; а для политика главное – уметь понять своего избирателя, уметь выразить его интересы и отстаивать их.





Понятно, что ожидать его победы на этих выборах несколько наивно (все всё понимают). Но вместе с тем сам факт активности значительной части белорусского общества, готовность большого количества людей не просто протестовать в фейсбуке или обсуждать ситуацию на кухне, но и действовать уже внушает надежду, что Беларусь еще не потеряна.