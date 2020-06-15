«Часто не слышу, что говорят низкие люди». История Вики с ростом 195 см

Источник материала: Tut.by

До школы Вика была обычным ребенком, который ничем не отличался от других детей. Но потом произошел скачок роста — и вот она уже стоит первая на физкультурной линейке. Слова «дылда» и «палка» девушка слышала от своих одноклассников постоянно. Сейчас ее рост — 195 см. Постоянные взгляды прохожих, неудобства в общественном транспорте, шишки на голове — это то, что Вика проживает день за днем. Несмотря на совсем не типичный для женщины рост, девушка превратила свою особенность в заработок — она занимается моделингом и является абсолютной рекордсменкой по росту среди своих коллег. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Благодарим за помощь в организации съемок ТРЦ «Galileo», сеть магазинов «Sister's» и сеть супермаркетов «Соседи».