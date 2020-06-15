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Три человека попали в реанимацию из-за пожара на Кольцова в Минске
Источник материала: ОНТ
Трое пострадавших при пожаре на улице Кольцова в Минске находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщили столичные медики.
Напомним, накануне вечером в пятиэтажке на Кольцова прогремел взрыв. Квартира на первом этаже горела открытым пламенем. Пострадавших с ожогами доставили в больницу. Ещё пятеро спасены сотрудниками МЧС. Эвакуировать пришлось и жителей соседнего подъезда.
По предварительной информации, пожар начался после вспышки бытового газа. Следом за спасателями на место прибыли следователи. Другие обстоятельства ЧП выясняются.
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Трое пострадавших при пожаре на улице Кольцова в Минске находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщили столичные медики. Лариса...
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