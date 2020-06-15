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Три человека попали в реанимацию из-за пожара на Кольцова в Минске

15.06.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три человека попали в реанимацию из-за пожара на Кольцова в Минске

Трое пострадавших при пожаре на улице Кольцова в Минске находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщили столичные медики. 

Лариса Золотухина, заведующая отделением анестезиологии и реанимации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Минска: «Мужчины от 40 до 45 лет, они получили термические ожоги площадью до 15% кожного покрова. У одного из них еще черепно-мозговая травма легкой степени, у другого – перелом локтевой кости. Взрывом их вынесло на лестничную площадку. Проводятся интенсивная терапия, диагностические манипуляции, комплексное лечение».

Напомним, накануне вечером в пятиэтажке на Кольцова прогремел взрыв. Квартира на первом этаже горела открытым пламенем. Пострадавших с ожогами доставили в больницу. Ещё пятеро спасены сотрудниками МЧС. Эвакуировать пришлось и жителей соседнего подъезда. 

По предварительной информации, пожар начался после вспышки бытового газа. Следом за спасателями на место прибыли следователи. Другие обстоятельства ЧП выясняются.

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Теги: Минск
 
 
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Трое пострадавших при пожаре на улице Кольцова в Минске находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщили столичные медики.  Лариса...
 
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