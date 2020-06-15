В Кировске перевернулся мотоблок - пострадала пенсионерка

Источник материала: Tut.by

В Кировске 12 июня перевернулся мотоблок — пострадала 61-летняя женщина, сообщает ГАИ области. Она ехала на мотоблоке как пассажир, а правилами дорожного движения это запрещено.



Фото: ГАИ Могоблисполкома

ДТП произошло на улице Петруши в 11.20. Мотоблоком с прицепом управлял 38-летний житель деревни Боровляны. Он отвлекся от управления, мотоблок съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Пострадавшую пассажирку госпитализировали.