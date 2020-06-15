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В Кировске перевернулся мотоблок - пострадала пенсионерка
Источник материала: Tut.by
В Кировске 12 июня перевернулся мотоблок — пострадала 61-летняя женщина,
ДТП произошло на улице Петруши в 11.20. Мотоблоком с прицепом управлял 38-летний житель деревни Боровляны. Он отвлекся от управления, мотоблок съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Пострадавшую пассажирку госпитализировали.
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Водитель отвлекся от управления.
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