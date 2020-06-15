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Причины, по которым стоит включить сухофрукты в свой рацион

15.06.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Причины, по которым стоит включить сухофрукты в свой рацион

Сушеные фрукты – прекрасная альтернатива сладкому. Они очень питательны, но при этом гораздо полезнее, чем любой калорийный десерт. Рассказываем, почему нужно включить сухофрукты в свой рацион. 

Кладезь витаминов и минералов

Большое количество витаминов и минералов, которые содержатся в сухофруктах, практически не теряются в процессе их высушивания. В них есть калий, магний, железо, фосфор, витамины А, С, D и группы B. Сушеные фрукты можно есть как сами по себе, так и добавлять их в каши или творог.

Полезный перекус

Если вы хотите быстро перекусить, сухофрукты – идеальный вариант. Они питательны, и их удобно брать с собой. К сушеным фруктам можно добавить орехи. 

Улучшение пищеварения и обмена веществ 

Многие сухофрукты улучшают пищеварение и обмен веществ и даже помогают избавиться от некоторых расстройств ЖКТ. Особенно чернослив. Но стоит помнить, что в больших количествах он действует как сильное слабительное. Также чернослив не рекомендован людям с ожирением и сахарным диабетом.

ФОТО: pixabay.com

 

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Сушеные фрукты – прекрасная альтернатива сладкому. Они очень питательны, но при этом гораздо полезнее, чем любой калорийный десерт. Рассказываем, почему нужно...
 
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