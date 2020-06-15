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Выбитые взрывом на Кольцова окна вставят до конца дня

15.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности происшествия в жилом доме по улице Кольцова в Минске. Напомню, накануне там произошёл взрыв.

«Стабильное тяжелое». Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на Кольцова

Сейчас городские службы устраняют последствия пожара в доме.

Выбитые взрывом на Кольцова окна вставят до конца дня

Выбитые взрывом на Кольцова окна вставят до конца дня

Выбитые взрывом на Кольцова окна вставят до конца дня

До конца дня в подъезде взамен разбитых окон вставят новые, заменят выпавшие и треснувшие в нескольких квартирах. Приведут в порядок и входную дверь в подъезд.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности происшествия в жилом доме по улице Кольцова в Минске. Напомню, накануне там произошёл взрыв. «Стабильное...
 
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