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Выбитые взрывом на Кольцова окна вставят до конца дня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стали известны новые подробности происшествия в жилом доме по улице Кольцова в Минске. Напомню, накануне там произошёл взрыв.
Сейчас городские службы устраняют последствия пожара в доме.
До конца дня в подъезде взамен разбитых окон вставят новые, заменят выпавшие и треснувшие в нескольких квартирах. Приведут в порядок и входную дверь в подъезд.
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности происшествия в жилом доме по улице Кольцова в Минске. Напомню, накануне там произошёл взрыв. «Стабильное...
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