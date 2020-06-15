Выбитые взрывом на Кольцова окна вставят до конца дня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности происшествия в жилом доме по улице Кольцова в Минске. Напомню, накануне там произошёл взрыв.

«Стабильное тяжелое». Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на Кольцова

Сейчас городские службы устраняют последствия пожара в доме.













До конца дня в подъезде взамен разбитых окон вставят новые, заменят выпавшие и треснувшие в нескольких квартирах. Приведут в порядок и входную дверь в подъезд.