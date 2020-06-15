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В Минске при взрыве бытового газа пострадали три человека

15.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В одном из домов в Минске произошел взрыв бытового газа. В МЧС Беларуси рассказали, что в результате произошедшего пострадали три человека, сообщает РИА «Новости».

«В Минске, на улице Кольцова, 23, открытым пламенем горела квартира на первом этаже. По предварительной информации, получили травмы три человека, пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, три человека эвакуированы из соседнего», – проинформировали в ведомстве.

Известно, что сейчас на месте работают милиция и медики. Кроме того, по громкоговорителю жильцов дома, где произошел взрыв, попросили покинуть квартиры.

Напомним, что накануне в наземном газохранилище в Казани взорвался сжиженный газ, в результате чего один человек погиб, трое пострадали.



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Теги: Минск
 
 
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Сейчас на месте произошедшего работают милиция и медики.
 
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