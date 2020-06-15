В Токио появился стенд с белорусскими сырами

Источник материала: ОНТ

Японская торговая сеть Nissin World Delicatessen теперь предлагает своим посетителям приобрести сыры и другую молочку белорусского производства. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Японии.

В воскресение в торговой сети Nissin World Delicatessen, расположенном в Токио, появился первый стенд с белорусской молочной продукцией. Японские покупатели смогут там приобрести белорусские молочные товары производства «Туровского молочного комбината» и ОАО «Савушкин продукт».





Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии: «За несколько лет белорусские экспортеры молочной продукции во взаимодействии с партнерами из Японии проделали большой объем работы по вхождению на премиальный японский рынок. Сегодня жители Токио и других японский городов, а также иностранные туристы могут сами оценить качество, экологичность и разнообразие белорусских молочных продуктов».

К слову, в прошлом году в Японию было экспортировано белорусского молока и молочной продукции на сумму свыше 3,3 млн. долларов в эквиваленте, 2018 году — на сумму более 1,8 млн. долларов.

Фото посольства Беларуси в Японии

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