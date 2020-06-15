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В Токио появился стенд с белорусскими сырами
Источник материала: ОНТ
Японская торговая сеть Nissin World Delicatessen теперь предлагает своим посетителям приобрести сыры и другую молочку белорусского производства. Об этом
В воскресение в торговой сети Nissin World Delicatessen, расположенном в Токио, появился первый стенд с белорусской молочной продукцией. Японские покупатели смогут там приобрести белорусские молочные товары производства «Туровского молочного комбината» и ОАО «Савушкин продукт».
К слову, в прошлом году в Японию было экспортировано белорусского молока и молочной продукции на сумму свыше 3,3 млн. долларов в эквиваленте, 2018 году — на сумму более 1,8 млн. долларов.
Фото посольства Беларуси в Японии
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Японская торговая сеть Nissin World Delicatessen теперь предлагает своим посетителям приобрести сыры и другую молочку белорусского производства. Об этом сообщили в...
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