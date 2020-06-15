ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Токио появился стенд с белорусскими сырами

15.06.2020 18:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Токио появился стенд с белорусскими сырами

Японская торговая сеть Nissin World Delicatessen теперь предлагает своим посетителям приобрести сыры и другую молочку белорусского производства. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Японии.

В воскресение в торговой сети Nissin World Delicatessen, расположенном в Токио, появился первый стенд с белорусской молочной продукцией. Японские покупатели смогут там приобрести белорусские молочные товары производства «Туровского молочного комбината» и ОАО «Савушкин продукт». 

 

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии: «За несколько лет белорусские экспортеры молочной продукции во взаимодействии с партнерами из Японии проделали большой объем работы по вхождению на премиальный японский рынок. Сегодня жители Токио и других японский городов, а также иностранные туристы могут сами оценить качество, экологичность и разнообразие белорусских молочных продуктов».

К слову, в прошлом году в Японию было экспортировано белорусского молока и молочной продукции на сумму свыше 3,3 млн. долларов в эквиваленте, 2018 году — на сумму более 1,8 млн. долларов.

Фото посольства Беларуси в Японии

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японская торговая сеть Nissin World Delicatessen теперь предлагает своим посетителям приобрести сыры и другую молочку белорусского производства. Об этом сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В футбольном чемпионате Испании мадридский «Реал» обыграл «Эйбар»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика