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В США покрасили истребитель F-16 под российский Су-57
Источник материала: Tut.by
В США на авиабазе Хилл в Юте показали модернизированный для учений истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Самолет раскрашен в камуфляж, практически полностью повторяющий «пиксельные» узоры на опытных и серийных Су-57. Об этом
Сходство не случайно, говорится в сообщении ВВС США, схема покраски «Призрак» воспроизводит настоящий Су-57 — самолет вероятного противника. Новый камуфляж получил один из самолетов эскадрильи «Агрессор». Ее основная задача — изображать роль противника во время военных учений.
Руководитель малярного цеха, в котором окрашивали самолет, Джим Гилл признался, что красить F-16 под Су-57 было непросто, и специалистам «пришлось потрудиться». Так, для того, чтобы выкрасить истребитель в обычные цвета, малярам нужно не более 11 дней, а для превращения в российский самолет пятого поколения потребовалось 18 дней при работе в три смены.
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Самолет принадлежит эскадрилье «Агрессоры», изображающей противников ВВС Штатов.
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