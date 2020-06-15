В США покрасили истребитель F-16 под российский Су-57

Источник материала: Tut.by

В США на авиабазе Хилл в Юте показали модернизированный для учений истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Самолет раскрашен в камуфляж, практически полностью повторяющий «пиксельные» узоры на опытных и серийных Су-57. Об этом пишет «Российская газета».



Фото: R. Nial Bradshaw/U.S. Air Force

Сходство не случайно, говорится в сообщении ВВС США, схема покраски «Призрак» воспроизводит настоящий Су-57 — самолет вероятного противника. Новый камуфляж получил один из самолетов эскадрильи «Агрессор». Ее основная задача — изображать роль противника во время военных учений.

Руководитель малярного цеха, в котором окрашивали самолет, Джим Гилл признался, что красить F-16 под Су-57 было непросто, и специалистам «пришлось потрудиться». Так, для того, чтобы выкрасить истребитель в обычные цвета, малярам нужно не более 11 дней, а для превращения в российский самолет пятого поколения потребовалось 18 дней при работе в три смены.