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Когда появился первый трамвай и в чём архитектурная фишка послевоенного Минска?
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Жизнь постепенно возвращалась в город. Только в 1944-м отстроили 130 тысяч квадратных метров жилых площадей. К августу 45-го отметились покорением миллионного рубежа по числу квадратов жилья.
В январе 45-го по городу проехал первый трамвай, как символ мирной жизни, грохочущий состав двигался в районе улицы Товарной.
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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