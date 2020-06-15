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Когда появился первый трамвай и в чём архитектурная фишка послевоенного Минска?

15.06.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Жизнь постепенно возвращалась в город. Только в 1944-м отстроили 130 тысяч квадратных метров жилых площадей. К августу 45-го отметились покорением миллионного рубежа по числу квадратов жилья.

Когда появился первый трамвай и в чём архитектурная фишка послевоенного Минска?

В январе 45-го по городу проехал первый трамвай, как символ мирной жизни, грохочущий состав двигался в районе улицы Товарной.

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Когда появился первый трамвай и в чём архитектурная фишка послевоенного Минска?

Архитекторы придумали для Минска фишку – радиально-кольцевую планировку. Город разрезали двумя диаметрами. Один из них центральный проспект, тогда имени Сталина – теперь Независимости, второй диаметр – Свислочь.

Когда появился первый трамвай и в чём архитектурная фишка послевоенного Минска?

Мелковатую естественную речку с помощью сложнейших конструкций Вилейско-Минской водной системы заставили стать полноводной и обеспечить город притоком воды для промышленных предприятий и свежего увлажненного воздуха для горожан.

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Теги: Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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