Источник материала: ОНТ

В футбольном чемпионате Испании мадридский «Реал» обыграл «Эйбар» со счетом 3:1.

Матч проходил на втором стадионе королевского клуба – основная площадка, «Сантьяго Бернабеу», сейчас на реконструкции. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан установил несколько клубных достижений: одержал 90 побед – это второй показатель среди тренеров мадридцев, а также провёл 200 матчей во главе команды. Футболисты «Атлетика» из Бильбао сыграли вничью с мадридским «Атлетико» – 1:1. С таким же счётом завершился матч между «Реал Сосьедадом» и «Осасуной».

Фото: realmadrid.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram