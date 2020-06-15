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В футбольном чемпионате Испании мадридский «Реал» обыграл «Эйбар»

15.06.2020 18:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В футбольном чемпионате Испании мадридский «Реал» обыграл «Эйбар»

В футбольном чемпионате Испании мадридский «Реал» обыграл «Эйбар» со счетом 3:1.

Матч проходил на втором стадионе королевского клуба – основная площадка, «Сантьяго Бернабеу», сейчас на реконструкции. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан установил несколько клубных достижений: одержал 90 побед – это второй показатель среди тренеров мадридцев, а также провёл 200 матчей во главе команды. Футболисты «Атлетика» из Бильбао сыграли вничью с мадридским «Атлетико» – 1:1. С таким же счётом завершился матч между «Реал Сосьедадом» и «Осасуной».

Фото: realmadrid.ru

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В футбольном чемпионате Испании мадридский «Реал» обыграл «Эйбар» со счетом 3:1. Матч проходил на втором стадионе королевского клуба – основная площадка,...
 
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