







Facebook адвокат Михаил Кирилюк. Все УЖЕ изменилось, пишет на своей странице вадвокат Михаил Кирилюк.





В стране впервые ПОЯВИЛАСЬ оппозиция. Да, именно появилась, а не обновилась.





Оппозиция - это не фрики и маргиналы, скандирующие по площадям "свободу анжеле дэвис", и которым доверяют максимум их мамы и друзья друзей.





Оппозиция - это люди, готовые взять власть при ее смене и способные руководить страной, не погружая ее в хаос перед каждым кредитным траншем.





Когда мне говорят, что "эта система стояла 26 лет и стоит прочно", я говорю - так откуда вы знаете?





Ее же до сих пор особо никто и не шатал.





Подумайте, за все 26 лет вообще никто не пытался взять власть. Никто, из реально способных ее взять и управлять страной





Как только появились первые кандидаты с менеджерским опытом - это вызвало электоральный взрыв энтузиазма. Люди настолько устали, что готовы в буквальном смысле хоть за кота, лишь бы не его.





Общество структурно изменилось. Если 20, 15, даже 10 лет назад мы с вами наблюдали немалый пласт населения, искренне и идейно выступавший за председателя, то сегодня - эта позиция скорее удел маргиналов, а его критика - это мэйнстрим.





Думаю, тут дело не в персоналиях, а в историческом моменте. Был бы запрос от общества, а люди появятся. Если б не банкир, был бы строитель, ритэйлер, производственник.





И не важно, насколько прочной выглядит троянская стена, результативная атака идет всегда не в лоб.









Кто в 1989 году предсказал развал СССР?





Кто в 2012 году предсказал войну России с Украиной?





Коллос вырастает до небес и выглядит too big to fail, а потом глиняные ноги подкашиваются и с грохотом рушится. А когда пыль рассется, все долго гадают "а как он вообще мог так долго устоять?"





Если посмотреть на карту мира - в 2020 смена политических фигур - это общее место, а долгое единовластие - редкое исключение из правил.





С нами не случилось ничего особенного. Мы просто возвращаемся к норме.