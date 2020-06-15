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«Когда говорят, что "эта система стояла 26 лет и стоит прочно", я говорю - откуда вы знаете? Ее же до сих пор особо никто и не шатал»

15.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очень удивляют люди, которые продолжают убеждать в том, что "ничего не изменится", "все равно ничего не получится", "главарей посадят, остальных разгонят, он будет править еще 50 лет, а потом его дети, и дети детей."



Все УЖЕ изменилось, пишет на своей странице в Facebook адвокат Михаил Кирилюк.

В стране впервые ПОЯВИЛАСЬ оппозиция. Да, именно появилась, а не обновилась.

Оппозиция - это не фрики и маргиналы, скандирующие по площадям "свободу анжеле дэвис", и которым доверяют максимум их мамы и друзья друзей.

Оппозиция - это люди, готовые взять власть при ее смене и способные руководить страной, не погружая ее в хаос перед каждым кредитным траншем.

Когда мне говорят, что "эта система стояла 26 лет и стоит прочно", я говорю - так откуда вы знаете?

Ее же до сих пор особо никто и не шатал.

Подумайте, за все 26 лет вообще никто не пытался взять власть. Никто, из реально способных ее взять и управлять страной

Как только появились первые кандидаты с менеджерским опытом - это вызвало электоральный взрыв энтузиазма. Люди настолько устали, что готовы в буквальном смысле хоть за кота, лишь бы не его.

Общество структурно изменилось. Если 20, 15, даже 10 лет назад мы с вами наблюдали немалый пласт населения, искренне и идейно выступавший за председателя, то сегодня - эта позиция скорее удел маргиналов, а его критика - это мэйнстрим.

Думаю, тут дело не в персоналиях, а в историческом моменте. Был бы запрос от общества, а люди появятся. Если б не банкир, был бы строитель, ритэйлер, производственник.

И не важно, насколько прочной выглядит троянская стена, результативная атака идет всегда не в лоб.


Кто в 1989 году предсказал развал СССР?

Кто в 2012 году предсказал войну России с Украиной?

Коллос вырастает до небес и выглядит too big to fail, а потом глиняные ноги подкашиваются и с грохотом рушится. А когда пыль рассется, все долго гадают "а как он вообще мог так долго устоять?"

Если посмотреть на карту мира - в 2020 смена политических фигур - это общее место, а долгое единовластие - редкое исключение из правил.

С нами не случилось ничего особенного. Мы просто возвращаемся к норме.
 
 
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Очень удивляют люди, которые продолжают убеждать в том, что "ничего не изменится", "все равно ничего не получится", "главарей посадят, остальных разгонят, он будет...
 
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