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В Венеции жители вышли на улицу, протестуя против туризма

15.06.2020 18:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Венеции жители вышли на улицу, протестуя против туризма

В Венеции люди вышли на улицы впервые после карантина, протестуя в отношении туризма. Об этом пишут местные СМИ.

Венецианцы вышли на улицы под лозунгом «Венеция фу-туристическая» с целью привлечь внимание к проблеме притока финансовых средств в город за счет одного лишь туризма. Протестующие недовольны тем, что экономика их  любимого города держится только на деньгах приезжих гостей и является лишь «парком развлечений для богатых».

Жители Венеции считают, что город должен принадлежать не туристам, а местным жителям, в частности, молодежи, которая хочет после учебы остаться в родном городе и развивать его.

По словам организатора акции протеста, на данном этапе это невозможно, пока власти города будут поддерживать туризм и спекулянтов, которые наживаются на сдаче жилых домов приезжим иностранцам. При этом протестующие считают, что при наличии грамотной организации эту проблему можно решить без сокращения потока туристов.

Ранее местные власти уже признали проблему большого потока туристов и собирались применить меры – например, в отношении тех, кто приезжал на один день, обещали ввести «налог на въезд».

При этом Италия – одна из первых стран Европы заявила о желании открыть границы для туристов.

 

Фото: Free-Photos, pixabay

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В Венеции люди вышли на улицы впервые после карантина, протестуя в отношении туризма. Об этом пишут местные СМИ. Венецианцы вышли на улицы под лозунгом «Венеция...
 
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