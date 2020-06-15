В райисполкоме новый начальник отдела оргкадровой работы

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня глава района Александр Бутарев на совещании с активом Горецкого района представил назначенную на должность начальника отдела организационно-кадровой работы районного исполнительного комитета Елену Гируцкую и вручил ей служебное удостоверение. Педагог по образованию, она плодотворно работала в Кировском районе и городе Минске.











Председатель райисполкома отметил, что новая для Елены Гируцкой работа и ее результаты во многом будут зависеть от профессионализма единой команды, взаимопонимания, взаимодействия и поддержки всех, кто здесь трудится, а работа предстоит большая и напряженная. Александр Михайлович пожелал Елене Александровне здоровья, слаженной, четкой, успешной деятельности в важном и ответственном направлении организационной и кадровой работы, достойно справиться со всеми поставленными задачами.









Фото — Михаил Левцов

Текст — Галина Кожевникова