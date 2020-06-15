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В райисполкоме новый начальник отдела оргкадровой работы

15.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня глава района Александр Бутарев на совещании с активом Горецкого района представил назначенную на должность начальника отдела организационно-кадровой работы районного исполнительного комитета Елену Гируцкую и вручил ей служебное удостоверение. Педагог по образованию, она плодотворно работала в Кировском районе и городе Минске.

 

В райисполкоме новый начальник отдела оргкадровой работы

В нашем районе Елена Александровна человек не новый. Профессиональную деятельность на Горецкой земле она начинала в 2015 году с должности директора Государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Горки». Через два года успешной работы грамотный, опытный, энергичный, инициативный руководитель возглавила отдел образования, спорта и туризма райисполкома, который позже был реорганизован в отдел по образованию. Является депутатом Горецкого районного Совета депутатов 28 созыва.

 

В райисполкоме новый начальник отдела оргкадровой работы

 

Председатель райисполкома отметил, что новая для Елены Гируцкой работа и ее результаты во многом будут зависеть от профессионализма единой команды, взаимопонимания, взаимодействия и поддержки всех, кто здесь трудится, а работа предстоит большая и напряженная.  Александр Михайлович пожелал Елене Александровне здоровья, слаженной, четкой, успешной деятельности в важном и ответственном направлении организационной и кадровой работы, достойно справиться со всеми поставленными задачами.

 

В райисполкоме новый начальник отдела оргкадровой работы

 

В райисполкоме новый начальник отдела оргкадровой работы

 

Фото — Михаил Левцов

Текст — Галина Кожевникова


 
Теги: Минск
 
 
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  Сегодня глава района Александр Бутарев на совещании с активом Горецкого района представил назначенную на должность начальника отдела организационно-кадровой...
 
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