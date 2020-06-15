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В райисполкоме новый начальник отдела оргкадровой работы
15.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня глава района Александр Бутарев на совещании с активом Горецкого района представил назначенную на должность начальника отдела организационно-кадровой работы районного исполнительного комитета Елену Гируцкую и вручил ей служебное удостоверение. Педагог по образованию, она плодотворно работала в Кировском районе и городе Минске.
Председатель райисполкома отметил, что новая для Елены Гируцкой работа и ее результаты во многом будут зависеть от профессионализма единой команды, взаимопонимания, взаимодействия и поддержки всех, кто здесь трудится, а работа предстоит большая и напряженная. Александр Михайлович пожелал Елене Александровне здоровья, слаженной, четкой, успешной деятельности в важном и ответственном направлении организационной и кадровой работы, достойно справиться со всеми поставленными задачами.
Фото — Михаил Левцов
Текст — Галина Кожевникова
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Сегодня глава района Александр Бутарев на совещании с активом Горецкого района представил назначенную на должность начальника отдела организационно-кадровой...
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