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Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз.
После двух месяцев перерыва из-за пандемии возобновляются живые показы спектаклей.
Павел Латушко, генеральный директор Купаловского театра:
І мы вяртаемся зноў у соты сезон, наш юбілейны сезон. І не магло быць інакш. Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай». Мы спадзяёмся, што яна ўсім нам дапаможа: і глядачам, і артыстам тэатра, усім, хто працуе ў Купалаўскім, каб мы ўвайшлі ў нармальны, натуральны рытм жыцця. Мы запрашаем вас ўсіх у Купалаўскі.
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Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»
Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во...
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