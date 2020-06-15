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Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»

15.06.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз.

Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»

После двух месяцев перерыва из-за пандемии возобновляются живые показы спектаклей.

Конечно же, визитной карточкой театра – легендарной «Павлинкой».

Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»

Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»

Павел Латушко, генеральный директор Купаловского театра:
Гэта новае адкрыццё. Мы разумеем, што свет развіваецца, развіваецца па інтэрнэт-тэхналогіях. Але, вядома, я ўспамінаю фільм «Москва слезам не верит», калі адзін з галоўных герояў сказаў: «Нічога не застанецца апрача тэлебачання». Пры ўсёй павазе да тэлебачання, але ўсе ж такі замяніць інтэрнэтам рэальную атмасферу тэатра, а перад усім – нашага Купалаўскага тэатра – немагчыма.

І мы вяртаемся зноў у соты сезон, наш юбілейны сезон. І не магло быць інакш. Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай». Мы спадзяёмся, што яна ўсім нам дапаможа: і глядачам, і артыстам тэатра, усім, хто працуе ў Купалаўскім, каб мы ўвайшлі ў нармальны, натуральны рытм жыцця. Мы запрашаем вас ўсіх у Купалаўскі.

Люди в материале: Яна Шипко, Павел Латушко

 
 
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Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во...
 
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