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В минских школах стартовал приём документов в первые классы. Все важные даты

15.06.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В минских школах началась подача документов будущих учеников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например, в Заводском районе в 32 учреждениях среднего образования планируют открыть 97 первых классов почти для 2600 детей.

В минских школах стартовал приём документов в первые классы. Все важные даты

Подать документы в столичные школы по месту проживания родители могут до 15 августа. Для этого нужно предоставить медицинскую справку и копию свидетельства о рождении ребенка.

А с 16 августа комиссия начнет принимать документы на оставшиеся свободные места в школах не по месту жительства. Написать заявление можно до 29 августа.

В минских школах стартовал приём документов в первые классы. Все важные даты

Екатерина Станилевич, начальник отдела управления по образованию Администрации Заводского района:
У нас налажена связь и очень хорошие отношения с поликлиниками района. Они всех деток этого возраста, которым должно 6 лет исполниться или уже исполнилось, контролируют. Они для родителей организовали немножко упрощенный доступ к получению этих медицинских справок. Они могут обратиться в саму поликлинику, где обслуживаются, и получить эту справку без личного присутствия ребенка, если они до этого в течение года проходили диспансеризацию хотя бы один раз.

В минских школах стартовал приём документов в первые классы. Все важные даты

Всего в новом учебном году столичные школы готовы принять более 24 тысяч первоклашек.

Люди в материале: Екатерина Станилевич

 
 
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Новости Беларуси. В минских школах началась подача документов будущих учеников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например, в Заводском районе...
 
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