|
В минских школах стартовал приём документов в первые классы. Все важные даты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В минских школах началась подача документов будущих учеников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например, в Заводском районе в 32 учреждениях среднего образования планируют открыть 97 первых классов почти для 2600 детей.
А с 16 августа комиссия начнет принимать документы на оставшиеся свободные места в школах не по месту жительства. Написать заявление можно до 29 августа.
Екатерина Станилевич, начальник отдела управления по образованию Администрации Заводского района:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В минских школах началась подача документов будущих учеников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например, в Заводском районе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)