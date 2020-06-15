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Карбалевич: Самый интересный вопрос сейчас - рискнет ли Лукашенко поехать в Москву на парад 24 июня

15.06.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Введение временной администрации в «Белгазпромбанке» означает, что официальный Минск берет в заложники целый банк для торговли с Газпромом, пишет на сайте «Радыё Свабода» политический обозреватель Валерий Карбалевич.


Офис Белгазпромбанка в Минске. Фото: svaboda.org

Информация о возможной смене руководства «Белгазпромбанка» по решению белорусских властей появилась 11 июня, когда туда пришли с обыском сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Это был сигнал для владельцев, то есть для «Газпрома», тест. Хотели посмотреть на их реакцию. Реакция оказалась не такой, как ожидали в Минске.

И тогда 14 июня Нацбанк принял решение ввести временную администрацию в «Белгазпромбанке», чтобы сменить руководство. Что грубо нарушает белорусские законы и международное право.

Потому что, согласно закону, Национальный банк может принять такое решение только в том случае, если банк находится на грани банкротства, его финансовое состояние угрожает вкладчикам и необходимо предотвратить банковский кризис. Но тут совсем не тот случай. «Белгазпромбанк» находится в хорошем состоянии, имеет стабильный доход, акционеры довольны. И уголовное дело не может быть причиной смены руководства.

Иными словами, российский владелец (Газпром) был лишен права управлять своим банком. То есть власти осуществили временный захват чужого имущества, временную национализацию.

И этот шаг белорусских властей никак не вытекал из спецоперации по нейтрализации оппонента Лукашенко на выборах Виктора Бабарика. Ведь ее смысл заключается в черном пиаре, дискредитации противника. Уголовное дело - всего лишь инструмент для достижения этой цели. И для этого не было необходимости в таком радикальном шаге.

Тогда почему Лукашенко пошел на беспрецедентную акцию, конфликт с Газпромом, рискуя отпугнуть всех иностранных инвесторов?

На мой взгляд, это решение следует рассматривать как ход в затяжном конфликте с «Газпромом». Сейчас между Минском и российской монополией есть два узла конфликта. Во-первых, белорусская сторона требует пересмотреть цены на газ для Беларуси в 2020 году. В связи с тем, что мировые цены на газ упали, Минск требует пересмотреть подписанный контракт, согласно которому Беларусь платит 127 долларов за тысячу кубометров. Газпром отказывается идти навстречу союзнику.

Во-вторых, российская сторона требует от Минска погасить долг в размере 166 миллионов долларов. Белорусская сторона, в свою очередь, отрицает наличие этого долга.


И теперь Лукашенко использует свою фирменную технику в таких конфликтах. Он берет заложников. Политзаключенные сыграли важную ​​роль во время длительного конфликта между официальным Минском и Западом. В 2013 году во время конфликта с российской компанией «Уралкалий» генеральный директор компании Владислав Баумгертнер был взят в заложники. Он был арестован в Минске, когда приехал на переговоры.

Теперь целый банк стал заложником. Мол, господин Миллер (председатель «Газпрома»), давайте поговорим о ценах на газ и долгах.

С белорусской стороны игра рискованная. Но раньше такой метод давал желаемый результат. Пока неизвестно, как все сложится на этот раз. Самый интересный вопрос сейчас - рискнет ли Лукашенко поехать в Москву на парад 24 июня.
 
Теги: Минск
 
 
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Введение временной администрации в «Белгазпромбанке» означает, что официальный Минск берет в заложники целый банк для торговли с Газпромом, пишет на сайте «Радыё...
 
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