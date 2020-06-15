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МЧС и ОСВОД проводят совместные рейды по стихийным пляжам

15.06.2020 21:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МЧС и ОСВОД проводят совместные рейды по стихийным пляжам

Укрываясь от палящего солнца и невыносимой жары, к водоемам устремились люди. Вместе с этим, и спасатели заступили на дежурство. В Гомеле проходят рейды по запрещенным для купания местам. Многие игнорируют даже самые элементарные правила безопасности и выбирают для отдыха так называемые «стихийные» пляжи. Пока у водоемов многолюдно, водный транспорт не останавливается. С раннего утра и до позднего вечера десант МЧС не сводит глаз с тех, кто загорает и плавает.

Когда палящее солнце и температура воздуха за тридцать, запрещающие таблички обычно не работают. Желание искупаться сильнее. В поисках спасения от жары люди осознанно идут на серьезные нарушения. И заходят в воду там, где этого делать нельзя. Проблема номер один – так называемые «стихийные» пляжи. Не смущают горожан ни отсутствие туалетов, ни питьевой воды, ни нормальной береговой линии. При этом любая опасность игнорируется.

Лариса Сотникова: «60 лет ходим на этот пляж, здесь очень мелкое удобное место, зеленая красивая территория и три минуты пешком от дома. А опасности, мы считаем, нет, потому что правила купания соблюдаем, дальше трех метров не отходим».

Ирина Ковалёва: «Ну, дети вот с краюшку только, в следующий раз будем на оборудованном».

Официальные места отдыха определить легко: там есть раздевалки, на воде – буи. Действуют спасательные станции или посты, ведется постоянное наблюдение. Здесь же, на диких пляжах, люди предоставлены сами себе, и в случае чего их точно никто не спасет.

Виталий Самариков, начальник спасательной станции «Западная»: «Можно заходить – будешь думать, что дно пологое, и резко сделать 2-3 шага, как часто бывает ребенок заходит или взрослый, а там ямочка уже метра два или три, и человек резко уходит с головой, неожиданно, начинается паника».

Жаркий сезон уже полон печальной статистики. В Гомельском районе утонул 15-летний ребенок. Группа подростков отдыхала на берегу озера, и в какой-то момент один из них вошел воду. Отплыв от берега более чем на десять метров, он исчез. Не спасли. А ведь на берегу были запрещающие знаки. Еще один несчастный случай произошел в Хойникском районе. 14-летний мальчик решил нырнуть в местный пруд (тоже необорудованный), ударился головой о дно и сломал шейный позвонок.

 Сергей Кириленко, заведующий нейрохирургическим отделением №2 Гомельской областной клинической больницы: «К сожалению, повреждение очень тяжелое для позвоночника и спинного мозга, рассчитывать на полное восстановление уже не приходится, ребенок сейчас находится в нейрохирургическом отделении, проходит консервативную терапию, состояние его еще остается достаточно тяжелым, а прогнозы строить пока вообще очень сложно».

Среди других серьезных нарушений – алкоголь, купание в темное время суток и оставленные без присмотра дети, что также нередко становится причиной трагедии. Любителям «дикого» отдыха, к слову, грозят штрафы. До трех базовых величин. И чаще всего только этот пункт способен в полной мере образумить нарушителей. Но сегодня решили никого не наказывать. Это последнее предупреждение.

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС: «Профилактика – это основной метод работы спасателей и остальных ведомств. Необходимо рассказать людям, что их подстерегает на водоемах, какие опасности их ждут, тем самым наши граждане будут предупреждены».

Пять дней подряд в Гомельской области фиксировались рекорды тепла. На прошлой неделе в регионе обновлен температурный максимум за весь период метеонаблюдений. Все отряды ОСВОДа переведены на усиленный вариант несения службы. На водоемах создаются дополнительные посты, а в случае необходимости к работе привлекут резервный состав спасательных подразделений. 

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Теги: Гомель
 
 
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Укрываясь от палящего солнца и невыносимой жары, к водоемам устремились люди. Вместе с этим, и спасатели заступили на дежурство. В Гомеле проходят рейды по...
 
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