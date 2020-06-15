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Первая половина путепровода на Аэродромной откроется 17 июня. Как проводили испытания его прочности?

15.06.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первую половину путепровода на Аэродромной откроют уже 17 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первая половина путепровода на Аэродромной откроется 17 июня. Как проводили испытания его прочности?

15 июня рабочие испытали прочность конструкции с помощью шести самосвалов. Масса каждого – 33 тонны.

Так, на этом участке завершили укладку верхнего слоя асфальта, установили барьерные ограждения. Скоро появятся и тротуары. А полностью движение по обновленному путепроводу планируют открыть к 3 июля.

Первая половина путепровода на Аэродромной откроется 17 июня. Как проводили испытания его прочности?

Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:
На второй половине в настоящий момент мы завершаем устройство защитных слоев из бетона, выполним подгрунтовку, работу по устройству двух слоев асфальтобетонных покрытий. После этого нанесем разметку и откроем движение полноценное по всему путепроводу целиком.

Люди в материале: Василий Тибеж

 
 
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Новости Беларуси. Первую половину путепровода на Аэродромной откроют уже 17 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 15 июня рабочие испытали...
 
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