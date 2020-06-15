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Первая половина путепровода на Аэродромной откроется 17 июня. Как проводили испытания его прочности?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первую половину путепровода на Аэродромной откроют уже 17 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, на этом участке завершили укладку верхнего слоя асфальта, установили барьерные ограждения. Скоро появятся и тротуары. А полностью движение по обновленному путепроводу планируют открыть к 3 июля.
Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:
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Первая половина путепровода на Аэродромной откроется 17 июня. Как проводили испытания его прочности?
Новости Беларуси. Первую половину путепровода на Аэродромной откроют уже 17 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 15 июня рабочие испытали...
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