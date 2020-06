Племянница Дональда Трампа опубликует книгу: она планирует раскрыть налоговые схемы дяди

Источник материала: ОНТ

Племянница американского президента Мэри Трамп заявила о своих планах опубликовать в августе 2020 года книгу о случаях из жизни своего дяди, об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Beast.

В своей книге 55-летняя родственница Дональда Трампа расскажет, как передала The New York Times данные, которые издание использовало в статье о налогах американского лидера.

По данным источников, книга, которая будет называться «Слишком много и никогда не хватает» (Too Much And Never Enough) поступит в продажу 11 августа, и в ней Мэри Трамп расскажет «шокирующие и непристойные» случаи из жизни американского лидера.

По данным источника, дочка погибшего брата Трампа расскажет, как сыграла решающую роль в расследовании The New York Times.

Напомним, материал издания, в котором племянница Трампа выступала в качестве основного источника информации, был удостоен Пулитцеровской премии.

Мэри Трамп приходится дочерью покойному брату американского лидера — Фреда Трампа. О причинах, по которым племянница Дональда Трампа решила еще больше испортить репутацию дяде, не говорится.

Фото: AP Photo / Evan Vucci

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram