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Племянница Дональда Трампа опубликует книгу: она планирует раскрыть налоговые схемы дяди
Источник материала: ОНТ
Племянница американского президента Мэри Трамп заявила о своих планах опубликовать в августе 2020 года книгу о случаях из жизни своего дяди, об этом
В своей книге 55-летняя родственница Дональда Трампа расскажет, как передала The New York Times данные, которые издание использовало в статье о налогах американского лидера.
По данным источников, книга, которая будет называться «Слишком много и никогда не хватает» (Too Much And Never Enough) поступит в продажу 11 августа, и в ней Мэри Трамп расскажет «шокирующие и непристойные» случаи из жизни американского лидера.
По данным источника, дочка погибшего брата Трампа расскажет, как сыграла решающую роль в расследовании The New York Times.
Напомним, материал издания, в котором племянница Трампа выступала в качестве основного источника информации, был удостоен Пулитцеровской премии.
Мэри Трамп приходится дочерью покойному брату американского лидера — Фреда Трампа. О причинах, по которым племянница Дональда Трампа решила еще больше испортить репутацию дяде, не говорится.
Фото: AP Photo / Evan Vucci
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Племянница американского президента Мэри Трамп заявила о своих планах опубликовать в августе 2020 года книгу о случаях из жизни своего дяди, об этом пишет ТАСС со...
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