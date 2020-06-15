ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Племянница Дональда Трампа опубликует книгу: она планирует раскрыть налоговые схемы дяди

15.06.2020 21:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Племянница Дональда Трампа опубликует книгу: она планирует раскрыть налоговые схемы дяди

Племянница американского президента Мэри Трамп заявила о своих планах опубликовать в августе 2020 года книгу о случаях из жизни своего дяди, об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Beast.

В своей книге 55-летняя родственница Дональда Трампа расскажет, как передала The New York Times данные, которые издание использовало в статье о налогах американского лидера.

По данным источников, книга, которая  будет называться «Слишком много и никогда не хватает» (Too Much And Never Enough) поступит в продажу 11 августа, и в ней Мэри Трамп расскажет «шокирующие и непристойные» случаи из жизни американского лидера.

По данным источника, дочка погибшего брата Трампа расскажет, как сыграла решающую роль в расследовании The New York Times.

Напомним, материал издания, в котором племянница Трампа выступала в качестве основного источника информации, был удостоен Пулитцеровской премии.

Мэри Трамп приходится дочерью покойному брату американского лидера — Фреда Трампа. О причинах, по которым племянница Дональда Трампа решила еще больше испортить репутацию дяде, не говорится.

Фото: AP Photo / Evan Vucci

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Племянница американского президента Мэри Трамп заявила о своих планах опубликовать в августе 2020 года книгу о случаях из жизни своего дяди, об этом пишет ТАСС со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская промышненность: от традиций к инновациям. Чем славятся предприятия-гиганты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика