ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Зарплатный проект для бизнеса: рейтинг белорусских банков по открытым данным

16.06.2020 08:30 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

О методике рейтинга и открытости банков

Изначально в рейтинг планировалось включить больше банков, однако исследование предложений показало, что далеко не все готовы открыто предоставлять информацию об условиях зарплатных проектов.

Ряд банков, в том числе довольно известные, предпочитают на своих сайтах вместо простой и понятной информации о стоимости обслуживания указывать «на индивидуальных условиях». Именно поэтому в рейтинг не попали следующие банки: Беларусбанк, Белинвестбанк, Банк Дабрабыт, МТБанк, Paritetbank, Идея Банк и БТА Банк.

Поэтому данный рейтинг скорее отражает степень открытости белорусских банков и в нем мы сравниваем их стандартные предложения по зарплатным проектам. Для расчета рейтинга мы взяли условную компанию с 20-ю сотрудниками и ежемесячным фондом оплаты труда на сумму 30 000 белорусских рублей.

Рассчитывался рейтинг по следующим параметрам:

  1. Стоимость годового обслуживания. Максимальное число баллов считалось по формуле 100-20*Х%. Где Х% – стоимость всех комиссий и платежей в годовом выражении по отношению к сумме ФОТ за год, выражается в процентах. Таким образом, при ежегодных отчислениях в размере 5% и более по зарплатному проекту банк набирает 0 баллов, при бесплатном обслуживании – максимальные 100 баллов. Вес данного параметра – 0,5.
  2. Скорость поступления средств на счет. Максимум по нему можно набрать 30 баллов за перечисление средств в режиме онлайн, т.е. в течение нескольких минут. 20 баллов можно получить за перечисление денег в течение того же дня. И 10 баллов при зачислении банком зарплаты на следующий день после получения средств. Вес параметра – 0,2.
  3. Число банкоматов с учетом партнерской сети в Минске. 30 баллов можно было получить за банкоматную сеть свыше 300 банкоматов, 20 баллов – от 100 до 300, 10 баллов – менее 100 банкоматов в столице. Вес параметра – 0,2.
  4. Статус выпускаемых карт в базовом пакете для сотрудников. Visa Classic/Mastercard Standart – 10 баллов, Visa Gold/Mastercard Gold – 20 баллов, карты уровня Platinum – 30 баллов. Вес – 0,1.
  5. Дополнительные бонусы, по 1 баллу за каждый.

Каждому из параметров присваивался свой вес(коэффициент) в общей сумме баллов: от 0,1 до 0,5. Т.е. если банк набирает по одному из параметров 100 баллов, а вес параметра 0,5, значит в рейтинг идет 100*0,5 = 50 баллов.

Далее приведем краткое описание зарплатных продуктов каждого банка в базовой версии и представим итоговую таблицу с параметрами и суммами баллов.

БСБ Банк

Зарплатный проект с пакетом обслуживания «Пакет №2». Стоимость обслуживания составит 1 рубль в год для карт Visa Classic/Mastercard Standard за каждую. За перечисление зарплаты на счет берется комиссия 0,5% от суммы перевода. Из дополнительных бонусов стоит отметить бесплатную доставку карточек в офис или домой, онлайн оформление заявки на зарплатный проект и бесплатные карточки Mastercard Gold/Visa Gold для руководителей (до 5 шт).

Также в банке работает круглосуточное зачисление средств на счета сотрудников, в том числе в выходные. Зачисление денег происходит в режиме онлайн в течение нескольких минут.

Итого получаем 30000*0,005*12+1*20 = 1820 рублей в год. Или 0,506% от ФОТ.

Приорбанк

Пакет услуг с зарплатным проектом «Оптимальный». На данный момент по нему действует акция для юрлиц с выручкой меньше 1 млн евро в год до конца года. Наш пример как раз подходит под нее.

Это дает 0% комиссию на перечисление денежных средств первые полгода и 0,5% далее. Пакет включает карты Visa Gold и Mastercard Gold. Стоимость абонентского обслуживания по пакету – 59 рублей в месяц.

Итого с суммы 30000 получаем: 59*6+(59+30000*0,005)*6 руб или 1608 рублей за год с акцией. Или 0,45% от нашего годового ФОТ.

Зачисление зарплаты происходит день в день в течение нескольких минут.

Дополнительные бонусы: индивидуальный дизайн карты, манибэк и одна бесплатная корпоративная карта

Альфа-Банк

Пакет услуг «Все для бизнеса» включает комиссию 0,7% от суммы перевода на зарплаты, а также ежемесячный платеж 19,9 рубля.

Итого получаем: 30000*0,007*12 + 19,9*12 = 2758,8 рубля в год. Или 0,77% от ФОТ. Заработная плата доступна сотрудникам в течение дня с момента поступления средств.

Сотрудникам выдается сразу три карты Visa Classic или Mastercard Standart в разных валютах BYN/USD/EUR. Сотрудники могут выбрать и более премиальный набор карт за дополнительную плату или бесплатно, если выполнят условия выбранного Пакета решений.

Дополнительные бонусы: дополнительный бонус на выбор (включая кэшбэк), оформление полностью онлайн, бесплатная доставка карт в офис и 3 бесплатные Smart карты в BYN/USD/EUR.

ИдеяБанк

Зарплатный проект по тарифу «Оригинал» с пакетом обслуживания «Привет». Стоимость обслуживания составит 396 рублей в год. За перечисление зарплаты на счет берется комиссия 0,4% от суммы перевода.

Итого получаем: 30000*0,004*12+396 = 1836 рублей в год. Или 0,51% от ФОТ.

Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.

Дополнительные бонусы: бесплатные карты Ещё и PartyCard с манибэком.

РРБ Банк

Зарплатный проект с пакетом обслуживания «Партнеры». Для карт Visa Classic / Mastercard Standard за каждую. За перечисление зарплаты на счет берется комиссия 0,7% от суммы перевода.

Итого получаем: 30000*0,007*12 = 2520 рублей в год. Или 0,7% от ФОТ.

Дополнительные бонусы: овердрафт на зарплатные карты и манибэк.

Промежуточные данные с параметрами и суммой баллов:

Место БанкСтоимость обслуживания и комиссий за годСумма балловСумма баллов с учетом веса (0.5)Скорость поступления средств, баллыСумма баллов с учетом веса (0.2)Число банкоматовСумма баллов Сумма баллов с учетом веса (0.2)Статус картыСумма баллов Сумма баллов с учетом веса (0.1)Дополнительные бонусыБаллыИтоговый балл
1 БСБ-Банк 1820 89.89 44.94 30 6 363 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Бесплатная доставка карточек в офис или домой;
Онлайн оформление зарплатного проекта;
Бесплатные Mastercard Gold/Visa Gold для руководителей (до 5 шт) 		3 60.94
2 Приорбанк 1608 91.07 45.53 30 6 120 20 4 Visa Gold и Mastercard Gold 20 2 Индивидуальный дизайн карты;
Манибэк;
Одна бесплатная корпоративная карта 		3 60.53
3 Альфа-Банк 2758.8 84.67 42.34 20 4 351 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Дополнительный бонус на выбор (включая кэшбэк);
Оформление онлайн;
Бесплатная доставка карт в офис;
3 бесплатные Smart карты в BYN/USD/EUR 		4 57.34
4 ИдеяБанк 1836 89.80 44.90 20 4 321 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Бесплатные карты Ещё и PartyCard с мани-бэк 1 56.90
5 РРБ-Банк 2520 86.00 43.00 20 4 363 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Овердрафт на зарплатные карты;
Манибэк 		2 56.00
6
БелВЭБ 2880 84.00 42.00 20 4 363 30 6 Mastercard Standart 10 1 Бесплатные Visa Platinum и (или) Visa Infinite (число карт зависит от числа работников);
Овердрафт на зарплатные карты 		2 55.00
Технобанк 3240 82.00 41.00 20 4 363 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Доставка карт по Минску;
Овердрафт на зарплатные карты;
Бесплатные премиум карты для руководителя 		3 55.00
7 Белгазпромбанк 4680 74.00 37.00 20 4 196 20 4 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Карта учредителя для зачисления дивидендов;
Visa Platinum руководству компании;
Овердрафт на зарплатные карты 		3 49.00
8 БНБанк 5400 70.00 35.00 20 4 24 10 2 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 3 карты уровня Platinum – бесплатно для руководителей;
Бесплатный выпуск карты в долларах или евро 		2 44.00
9 БПС-Сбербанк 7200 60.00 30.00 20 4 405 30 6 Visa Gold и Mastercard Gold 20 2 Овердрафт на зарплатные карты 1 43.00
10 Белагропромбанк 6706.1 62.74 31.37 10 2 641 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Овердрафт на зарплатные карты 1 41.37
11 Банк ВТБ (Беларусь) 10820 39.89 19.94 20 4 30 10 2 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Бесплатный выпуск и обслуживание корпокарты;
Овердрафт на зарплатные карты 		2 28.94

БелВЭБ

Пакет «Зарплатный-Cтандарт» предоставляет сотрудникам карты Mastercard Standart и 10 карт Visa Platinum. Комиссия составляет 0,8% от суммы перевода.

Итого получаем: 30000*0,008*12 = 2880 рублей в год. Или 0,8% от ФОТ.

Заработная плата доступна в день поступления документов об оплате в банк.

Дополнительные бонусы: бесплатные Visa Platinum и (или) Visa Infinite (число карт зависит от числа работников), овердрафт на зарплатные карты.

Технобанк

На тарифном плане «Классик» стоимость обслуживания составит 0,9% от суммы начисления заработной платы.

Итого получаем: 30000*0,009*12 = 3240 рублей в год. Или 0,9% от ФОТ.

Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.

Дополнительные бонусы: доставка карт по Минску, овердрафт на зарплатные карты, бесплатные премиум карты для руководителя.

Белгазпромбанк

Пакет «Зарплатная карточка +» включает карты Visa Classic и Mastercard Standart для сотрудников. Интересно, что первые 90 дней комиссия за перечисление средств на выплату зарплаты составляет всего 0,1%, а затем устанавливается индивидуально.

Но документ с тарифами банка показывает максимальную комиссию в этом пакете 1,7%. По ней и считаем.

Итого получаем: 30000*0,001*3+30000*0,017*9 = 4680 рублей за год с акцией. Или 1,3% от ФОТ.

Заработная плата доступна сотрудникам в течение дня с момента поступления документов об оплате.

Дополнительные бонусы: карта учредителя для зачисления дивидендов, Visa Platinum руководству компании, овердрафт на зарплатные карты.

БНБанк

Зарплатный проект по тарифу “Выгодный”. Стоимость обслуживания составляет 1,5% от суммы перевода.

Итого получаем: 30000*0,015*12 = 5400 рублей в год. Или 1,5% от ФОТ.

Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.

Дополнительные бонусы: 3 карты уровня Platinum – бесплатно для руководителей, бесплатный выпуск карты в долларах или евро.

БПС-Сбербанк

Зарплатная программа «Бизнес», включает карты Visa Gold и Mastercard Gold. Комиссия за перевод зарплаты на счета сотрудников варьируется от 0,01 до 2% за платеж. Так как мы не можем учитывать в рейтинге индивидуальные условия банков, считаем по максимальной ставке 2%.

Итого с нашей суммы ежемесячных выплат на 30000 рублей получаем: 30000*0,02 = 600 руб. За год – 7200 руб или 2% от ФОТ.

Заработная плата поступает на карты сотрудников в течение того же дня, когда был сделан платеж и получены документы.

Дополнительные бонусы: овердрафт на зарплатные карты.

Белагропромбанк

Пакет Стандартный предоставляет сотрудникам карты Visa Classic и Mastercard Standart. За каждую карточку ежемесячно нужно оплачивать 0,89 рублей, стартовый пакет обслуживания стоит 12,5 рублей. Кроме того, за каждое перечисление зарплаты банк удерживает комиссию 1,8%.

Итого с нашей суммы ежемесячных выплат на 30000 рублей получаем: 30000*0,018 + 0,89*20 = 557,8 руб. За год получим: 12,5 + 557,8*12 = 6706,1 руб или 1,86% от нашего годового ФОТ.

Банк производит зачисление выплат на счета не позднее следующего банковского дня после поступления денежных средств на лицевой счетбанка.

Дополнительные бонусы: овердрафт на зарплатные карты.

Банк ВТБ (Беларусь)

Банк ВТБ не раскрывает точный уровень комиссии за перечисление денежных средств на выплату зарплаты, указывая его до 3%. Точная сумма назначается по соглашению сторон.

Поэтому в расчётах используем максимальную ставку 3%. За обслуживание каждой карты также придется заплатить 1 рубль в год.

Итого получаем: 30000*0,03*12+1*20 = 10820 рублей в год. Или 3,01% от ФОТ.

Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.

Дополнительные бонусы: бесплатный выпуск и обслуживание корпокарты, овердрафт на зарплатные карты.

Итоги

В тройку лучших зарплатных проектов по открытым данным вошли продукты БСБ Банка, Приорбанка и Альфа-Банк. Однако стоит помнить, что для более полного и всестороннего сравнения зарплатных проектов банков нужно учитывать также индивидуальные предложения банков, которые могут быть значительно лучше стандартного предложения.

МестоБанкИтоговый балл
1 БСБ-Банк 60.94
2 Приорбанк 60.53
3 Альфа-Банк 57.34
4 ИдеяБанк 56.90
5 РРБ-Банк 56.00
6
БелВЭБ 55.00
Технобанк 55.00
7 Белгазпромбанк 49.00
8 БНБанк 44.00
9 БПС-Сбербанк 43.00
10 Белагропромбанк 41.37
11 Банк ВТБ (Беларусь) 28.94

Текст: Владимир Лужнёв
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплатное рабство в Беларуси формально отменено, хотя Нацбанк и не планирует вводить штрафы как в соседней России. Тем не менее бизнес может относительно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Тихановская собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика