Зарплатный проект для бизнеса: рейтинг белорусских банков по открытым данным

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О методике рейтинга и открытости банков



Изначально в рейтинг планировалось включить больше банков, однако исследование предложений показало, что далеко не все готовы открыто предоставлять информацию об условиях зарплатных проектов.

Ряд банков, в том числе довольно известные, предпочитают на своих сайтах вместо простой и понятной информации о стоимости обслуживания указывать «на индивидуальных условиях». Именно поэтому в рейтинг не попали следующие банки: Беларусбанк , Белинвестбанк , Банк Дабрабыт , МТБанк , Paritetbank , Идея Банк и БТА Банк .

Поэтому данный рейтинг скорее отражает степень открытости белорусских банков и в нем мы сравниваем их стандартные предложения по зарплатным проектам. Для расчета рейтинга мы взяли условную компанию с 20-ю сотрудниками и ежемесячным фондом оплаты труда на сумму 30 000 белорусских рублей.

Рассчитывался рейтинг по следующим параметрам:



Стоимость годового обслуживания. Максимальное число баллов считалось по формуле 100-20*Х%. Где Х% – стоимость всех комиссий и платежей в годовом выражении по отношению к сумме ФОТ за год, выражается в процентах. Таким образом, при ежегодных отчислениях в размере 5% и более по зарплатному проекту банк набирает 0 баллов, при бесплатном обслуживании – максимальные 100 баллов. Вес данного параметра – 0,5. Скорость поступления средств на счет. Максимум по нему можно набрать 30 баллов за перечисление средств в режиме онлайн, т.е. в течение нескольких минут. 20 баллов можно получить за перечисление денег в течение того же дня. И 10 баллов при зачислении банком зарплаты на следующий день после получения средств. Вес параметра – 0,2. Число банкоматов с учетом партнерской сети в Минске. 30 баллов можно было получить за банкоматную сеть свыше 300 банкоматов, 20 баллов – от 100 до 300, 10 баллов – менее 100 банкоматов в столице. Вес параметра – 0,2. Статус выпускаемых карт в базовом пакете для сотрудников. Visa Classic/Mastercard Standart – 10 баллов, Visa Gold/Mastercard Gold – 20 баллов, карты уровня Platinum – 30 баллов. Вес – 0,1. Дополнительные бонусы, по 1 баллу за каждый.

Каждому из параметров присваивался свой вес(коэффициент) в общей сумме баллов: от 0,1 до 0,5. Т.е. если банк набирает по одному из параметров 100 баллов, а вес параметра 0,5, значит в рейтинг идет 100*0,5 = 50 баллов.

Далее приведем краткое описание зарплатных продуктов каждого банка в базовой версии и представим итоговую таблицу с параметрами и суммами баллов.

БСБ Банк

Зарплатный проект с пакетом обслуживания «Пакет №2». Стоимость обслуживания составит 1 рубль в год для карт Visa Classic/Mastercard Standard за каждую. За перечисление зарплаты на счет берется комиссия 0,5% от суммы перевода. Из дополнительных бонусов стоит отметить бесплатную доставку карточек в офис или домой, онлайн оформление заявки на зарплатный проект и бесплатные карточки Mastercard Gold/Visa Gold для руководителей (до 5 шт).

Также в банке работает круглосуточное зачисление средств на счета сотрудников, в том числе в выходные. Зачисление денег происходит в режиме онлайн в течение нескольких минут.

Итого получаем 30000*0,005*12+1*20 = 1820 рублей в год. Или 0,506% от ФОТ.

Приорбанк

Пакет услуг с зарплатным проектом «Оптимальный». На данный момент по нему действует акция для юрлиц с выручкой меньше 1 млн евро в год до конца года. Наш пример как раз подходит под нее.

Это дает 0% комиссию на перечисление денежных средств первые полгода и 0,5% далее. Пакет включает карты Visa Gold и Mastercard Gold. Стоимость абонентского обслуживания по пакету – 59 рублей в месяц.

Итого с суммы 30000 получаем: 59*6+(59+30000*0,005)*6 руб или 1608 рублей за год с акцией. Или 0,45% от нашего годового ФОТ.

Зачисление зарплаты происходит день в день в течение нескольких минут.

Дополнительные бонусы: индивидуальный дизайн карты, манибэк и одна бесплатная корпоративная карта

Альфа-Банк

Пакет услуг «Все для бизнеса» включает комиссию 0,7% от суммы перевода на зарплаты, а также ежемесячный платеж 19,9 рубля.

Итого получаем: 30000*0,007*12 + 19,9*12 = 2758,8 рубля в год. Или 0,77% от ФОТ. Заработная плата доступна сотрудникам в течение дня с момента поступления средств.

Сотрудникам выдается сразу три карты Visa Classic или Mastercard Standart в разных валютах BYN/USD/EUR. Сотрудники могут выбрать и более премиальный набор карт за дополнительную плату или бесплатно, если выполнят условия выбранного Пакета решений.

Дополнительные бонусы: дополнительный бонус на выбор (включая кэшбэк), оформление полностью онлайн, бесплатная доставка карт в офис и 3 бесплатные Smart карты в BYN/USD/EUR.



ИдеяБанк

Зарплатный проект по тарифу «Оригинал» с пакетом обслуживания «Привет». Стоимость обслуживания составит 396 рублей в год. За перечисление зарплаты на счет берется комиссия 0,4% от суммы перевода.

Итого получаем: 30000*0,004*12+396 = 1836 рублей в год. Или 0,51% от ФОТ.

Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.

Дополнительные бонусы: бесплатные карты Ещё и PartyCard с манибэком.



РРБ Банк

Зарплатный проект с пакетом обслуживания «Партнеры». Для карт Visa Classic / Mastercard Standard за каждую. За перечисление зарплаты на счет берется комиссия 0,7% от суммы перевода.

Итого получаем: 30000*0,007*12 = 2520 рублей в год. Или 0,7% от ФОТ.

Дополнительные бонусы: овердрафт на зарплатные карты и манибэк.



Промежуточные данные с параметрами и суммой баллов:

Место Банк Стоимость обслуживания и комиссий за год Сумма баллов Сумма баллов с учетом веса (0.5) Скорость поступления средств, баллы Сумма баллов с учетом веса (0.2) Число банкоматов Сумма баллов Сумма баллов с учетом веса (0.2) Статус карты Сумма баллов Сумма баллов с учетом веса (0.1) Дополнительные бонусы Баллы Итоговый балл 1 БСБ-Банк 1820 89.89 44.94 30 6 363 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Бесплатная доставка карточек в офис или домой;

Онлайн оформление зарплатного проекта;

Бесплатные Mastercard Gold/Visa Gold для руководителей (до 5 шт) 3 60.94 2 Приорбанк 1608 91.07 45.53 30 6 120 20 4 Visa Gold и Mastercard Gold 20 2 Индивидуальный дизайн карты;

Манибэк;

Одна бесплатная корпоративная карта 3 60.53 3 Альфа-Банк 2758.8 84.67 42.34 20 4 351 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Дополнительный бонус на выбор (включая кэшбэк);

Оформление онлайн;

Бесплатная доставка карт в офис;

3 бесплатные Smart карты в BYN/USD/EUR 4 57.34 4 ИдеяБанк 1836 89.80 44.90 20 4 321 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Бесплатные карты Ещё и PartyCard с мани-бэк 1 56.90 5 РРБ-Банк 2520 86.00 43.00 20 4 363 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Овердрафт на зарплатные карты;

Манибэк 2 56.00 6 БелВЭБ 2880 84.00 42.00 20 4 363 30 6 Mastercard Standart 10 1 Бесплатные Visa Platinum и (или) Visa Infinite (число карт зависит от числа работников);

Овердрафт на зарплатные карты 2 55.00 Технобанк 3240 82.00 41.00 20 4 363 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Доставка карт по Минску;

Овердрафт на зарплатные карты;

Бесплатные премиум карты для руководителя 3 55.00 7 Белгазпромбанк 4680 74.00 37.00 20 4 196 20 4 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Карта учредителя для зачисления дивидендов;

Visa Platinum руководству компании;

Овердрафт на зарплатные карты 3 49.00 8 БНБанк 5400 70.00 35.00 20 4 24 10 2 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 3 карты уровня Platinum – бесплатно для руководителей;

Бесплатный выпуск карты в долларах или евро 2 44.00 9 БПС-Сбербанк 7200 60.00 30.00 20 4 405 30 6 Visa Gold и Mastercard Gold 20 2 Овердрафт на зарплатные карты 1 43.00 10 Белагропромбанк 6706.1 62.74 31.37 10 2 641 30 6 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Овердрафт на зарплатные карты 1 41.37 11 Банк ВТБ (Беларусь) 10820 39.89 19.94 20 4 30 10 2 Visa Classic и Mastercard Standart 10 1 Бесплатный выпуск и обслуживание корпокарты;

Овердрафт на зарплатные карты 2 28.94

БелВЭБ

Пакет «Зарплатный-Cтандарт» предоставляет сотрудникам карты Mastercard Standart и 10 карт Visa Platinum. Комиссия составляет 0,8% от суммы перевода.

Итого получаем: 30000*0,008*12 = 2880 рублей в год. Или 0,8% от ФОТ.

Заработная плата доступна в день поступления документов об оплате в банк.

Дополнительные бонусы: бесплатные Visa Platinum и (или) Visa Infinite (число карт зависит от числа работников), овердрафт на зарплатные карты.



Технобанк

На тарифном плане «Классик» стоимость обслуживания составит 0,9% от суммы начисления заработной платы.

Итого получаем: 30000*0,009*12 = 3240 рублей в год. Или 0,9% от ФОТ.

Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.

Дополнительные бонусы: доставка карт по Минску, овердрафт на зарплатные карты, бесплатные премиум карты для руководителя.



Белгазпромбанк

Пакет «Зарплатная карточка +» включает карты Visa Classic и Mastercard Standart для сотрудников. Интересно, что первые 90 дней комиссия за перечисление средств на выплату зарплаты составляет всего 0,1%, а затем устанавливается индивидуально.

Но документ с тарифами банка показывает максимальную комиссию в этом пакете 1,7%. По ней и считаем.

Итого получаем: 30000*0,001*3+30000*0,017*9 = 4680 рублей за год с акцией. Или 1,3% от ФОТ.

Заработная плата доступна сотрудникам в течение дня с момента поступления документов об оплате.

Дополнительные бонусы: карта учредителя для зачисления дивидендов, Visa Platinum руководству компании, овердрафт на зарплатные карты.



БНБанк

Зарплатный проект по тарифу “Выгодный”. Стоимость обслуживания составляет 1,5% от суммы перевода.

Итого получаем: 30000*0,015*12 = 5400 рублей в год. Или 1,5% от ФОТ.

Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.

Дополнительные бонусы: 3 карты уровня Platinum – бесплатно для руководителей, бесплатный выпуск карты в долларах или евро.



БПС-Сбербанк

Зарплатная программа «Бизнес», включает карты Visa Gold и Mastercard Gold. Комиссия за перевод зарплаты на счета сотрудников варьируется от 0,01 до 2% за платеж. Так как мы не можем учитывать в рейтинге индивидуальные условия банков, считаем по максимальной ставке 2%.

Итого с нашей суммы ежемесячных выплат на 30000 рублей получаем: 30000*0,02 = 600 руб. За год – 7200 руб или 2% от ФОТ.

Заработная плата поступает на карты сотрудников в течение того же дня, когда был сделан платеж и получены документы.

Дополнительные бонусы: овердрафт на зарплатные карты.



Белагропромбанк

Пакет Стандартный предоставляет сотрудникам карты Visa Classic и Mastercard Standart. За каждую карточку ежемесячно нужно оплачивать 0,89 рублей, стартовый пакет обслуживания стоит 12,5 рублей. Кроме того, за каждое перечисление зарплаты банк удерживает комиссию 1,8%.

Итого с нашей суммы ежемесячных выплат на 30000 рублей получаем: 30000*0,018 + 0,89*20 = 557,8 руб. За год получим: 12,5 + 557,8*12 = 6706,1 руб или 1,86% от нашего годового ФОТ.

Банк производит зачисление выплат на счета не позднее следующего банковского дня после поступления денежных средств на лицевой счетбанка.

Дополнительные бонусы: овердрафт на зарплатные карты.



Банк ВТБ (Беларусь)



Банк ВТБ не раскрывает точный уровень комиссии за перечисление денежных средств на выплату зарплаты, указывая его до 3%. Точная сумма назначается по соглашению сторон.

Поэтому в расчётах используем максимальную ставку 3%. За обслуживание каждой карты также придется заплатить 1 рубль в год.

Итого получаем: 30000*0,03*12+1*20 = 10820 рублей в год. Или 3,01% от ФОТ.

Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.

Дополнительные бонусы: бесплатный выпуск и обслуживание корпокарты, овердрафт на зарплатные карты.

Итоги

В тройку лучших зарплатных проектов по открытым данным вошли продукты БСБ Банка, Приорбанка и Альфа-Банк. Однако стоит помнить, что для более полного и всестороннего сравнения зарплатных проектов банков нужно учитывать также индивидуальные предложения банков, которые могут быть значительно лучше стандартного предложения.