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Зарплатный проект для бизнеса: рейтинг белорусских банков по открытым данным
Источник материала: Myfin
О методике рейтинга и открытости банков
Изначально в рейтинг планировалось включить больше банков, однако исследование предложений показало, что далеко не все готовы открыто предоставлять информацию об условиях зарплатных проектов.
Ряд банков, в том числе довольно известные, предпочитают на своих сайтах вместо простой и понятной информации о стоимости обслуживания указывать «на индивидуальных условиях». Именно поэтому в рейтинг не попали следующие банки:
Поэтому данный рейтинг скорее отражает степень открытости белорусских банков и в нем мы сравниваем их стандартные предложения по зарплатным проектам. Для расчета рейтинга мы взяли условную компанию с 20-ю сотрудниками и ежемесячным фондом оплаты труда на сумму 30 000 белорусских рублей.
Рассчитывался рейтинг по следующим параметрам:
Каждому из параметров присваивался свой вес(коэффициент) в общей сумме баллов: от 0,1 до 0,5. Т.е. если банк набирает по одному из параметров 100 баллов, а вес параметра 0,5, значит в рейтинг идет 100*0,5 = 50 баллов.
Далее приведем краткое описание зарплатных продуктов каждого банка в базовой версии и представим итоговую таблицу с параметрами и суммами баллов.
БСБ Банк
Зарплатный проект с пакетом обслуживания «Пакет №2». Стоимость обслуживания составит 1 рубль в год для карт Visa Classic/Mastercard Standard за каждую. За перечисление зарплаты на счет берется комиссия 0,5% от суммы перевода. Из дополнительных бонусов стоит отметить бесплатную доставку карточек в офис или домой, онлайн оформление заявки на зарплатный проект и бесплатные карточки Mastercard Gold/Visa Gold для руководителей (до 5 шт).
Также в банке работает круглосуточное зачисление средств на счета сотрудников, в том числе в выходные. Зачисление денег происходит в режиме онлайн в течение нескольких минут.
Итого получаем 30000*0,005*12+1*20 = 1820 рублей в год. Или 0,506% от ФОТ.
Приорбанк
Пакет услуг с зарплатным проектом «Оптимальный». На данный момент по нему действует акция для юрлиц с выручкой меньше 1 млн евро в год до конца года. Наш пример как раз подходит под нее.
Это дает 0% комиссию на перечисление денежных средств первые полгода и 0,5% далее. Пакет включает карты Visa Gold и Mastercard Gold. Стоимость абонентского обслуживания по пакету – 59 рублей в месяц.
Итого с суммы 30000 получаем: 59*6+(59+30000*0,005)*6 руб или 1608 рублей за год с акцией. Или 0,45% от нашего годового ФОТ.
Зачисление зарплаты происходит день в день в течение нескольких минут.
Дополнительные бонусы: индивидуальный дизайн карты, манибэк и одна бесплатная корпоративная карта
Альфа-Банк
Пакет услуг «Все для бизнеса» включает комиссию 0,7% от суммы перевода на зарплаты, а также ежемесячный платеж 19,9 рубля.
Итого получаем: 30000*0,007*12 + 19,9*12 = 2758,8 рубля в год. Или 0,77% от ФОТ. Заработная плата доступна сотрудникам в течение дня с момента поступления средств.
Сотрудникам выдается сразу три карты Visa Classic или Mastercard Standart в разных валютах BYN/USD/EUR. Сотрудники могут выбрать и более премиальный набор карт за дополнительную плату или бесплатно, если выполнят условия выбранного Пакета решений.
Дополнительные бонусы: дополнительный бонус на выбор (включая кэшбэк),
оформление полностью онлайн,
бесплатная доставка карт в офис и 3 бесплатные Smart карты в BYN/USD/EUR.
ИдеяБанк
Зарплатный проект по тарифу «Оригинал» с пакетом обслуживания «Привет». Стоимость обслуживания составит 396 рублей в год. За перечисление зарплаты на счет берется комиссия 0,4% от суммы перевода.
Итого получаем: 30000*0,004*12+396 = 1836 рублей в год. Или 0,51% от ФОТ.
Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.
Дополнительные бонусы: бесплатные карты Ещё и PartyCard с манибэком.
РРБ Банк
Зарплатный проект с пакетом обслуживания «Партнеры». Для карт Visa Classic / Mastercard Standard за каждую. За перечисление зарплаты на счет берется комиссия 0,7% от суммы перевода.
Итого получаем: 30000*0,007*12 = 2520 рублей в год. Или 0,7% от ФОТ.
Дополнительные бонусы: овердрафт на зарплатные карты и манибэк.
Промежуточные данные с параметрами и суммой баллов:
БелВЭБ
Пакет «Зарплатный-Cтандарт» предоставляет сотрудникам карты Mastercard Standart и 10 карт Visa Platinum. Комиссия составляет 0,8% от суммы перевода.
Итого получаем: 30000*0,008*12 = 2880 рублей в год. Или 0,8% от ФОТ.
Заработная плата доступна в день поступления документов об оплате в банк.
Дополнительные бонусы: бесплатные Visa Platinum и (или) Visa Infinite (число карт зависит от числа работников),
овердрафт на зарплатные карты.
Технобанк
На тарифном плане «Классик» стоимость обслуживания составит 0,9% от суммы начисления заработной платы.
Итого получаем: 30000*0,009*12 = 3240 рублей в год. Или 0,9% от ФОТ.
Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.
Дополнительные бонусы: доставка карт по Минску,
овердрафт на зарплатные карты,
бесплатные премиум карты для руководителя.
Белгазпромбанк
Пакет «Зарплатная карточка +» включает карты Visa Classic и Mastercard Standart для сотрудников. Интересно, что первые 90 дней комиссия за перечисление средств на выплату зарплаты составляет всего 0,1%, а затем устанавливается индивидуально.
Но документ с тарифами банка показывает максимальную комиссию в этом пакете 1,7%. По ней и считаем.
Итого получаем: 30000*0,001*3+30000*0,017*9 = 4680 рублей за год с акцией. Или 1,3% от ФОТ.
Заработная плата доступна сотрудникам в течение дня с момента поступления документов об оплате.
Дополнительные бонусы: карта учредителя для зачисления дивидендов,
Visa Platinum руководству компании,
овердрафт на зарплатные карты.
БНБанк
Зарплатный проект по тарифу “Выгодный”. Стоимость обслуживания составляет 1,5% от суммы перевода.
Итого получаем: 30000*0,015*12 = 5400 рублей в год. Или 1,5% от ФОТ.
Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.
Дополнительные бонусы: 3 карты уровня Platinum – бесплатно для руководителей,
бесплатный выпуск карты в долларах или евро.
БПС-Сбербанк
Зарплатная программа «Бизнес», включает карты Visa Gold и Mastercard Gold. Комиссия за перевод зарплаты на счета сотрудников варьируется от 0,01 до 2% за платеж. Так как мы не можем учитывать в рейтинге индивидуальные условия банков, считаем по максимальной ставке 2%.
Итого с нашей суммы ежемесячных выплат на 30000 рублей получаем: 30000*0,02 = 600 руб. За год – 7200 руб или 2% от ФОТ.
Заработная плата поступает на карты сотрудников в течение того же дня, когда был сделан платеж и получены документы.
Дополнительные бонусы: овердрафт на зарплатные карты.
Белагропромбанк
Пакет Стандартный предоставляет сотрудникам карты Visa Classic и Mastercard Standart. За каждую карточку ежемесячно нужно оплачивать 0,89 рублей, стартовый пакет обслуживания стоит 12,5 рублей. Кроме того, за каждое перечисление зарплаты банк удерживает комиссию 1,8%.
Итого с нашей суммы ежемесячных выплат на 30000 рублей получаем: 30000*0,018 + 0,89*20 = 557,8 руб. За год получим: 12,5 + 557,8*12 = 6706,1 руб или 1,86% от нашего годового ФОТ.
Банк производит зачисление выплат на счета не позднее следующего банковского дня после поступления денежных средств на лицевой счетбанка.
Дополнительные бонусы: овердрафт на зарплатные карты.
Банк ВТБ (Беларусь)
Банк ВТБ не раскрывает точный уровень комиссии за перечисление денежных средств на выплату зарплаты, указывая его до 3%. Точная сумма назначается по соглашению сторон.
Поэтому в расчётах используем максимальную ставку 3%. За обслуживание каждой карты также придется заплатить 1 рубль в год.
Итого получаем: 30000*0,03*12+1*20 = 10820 рублей в год. Или 3,01% от ФОТ.
Сотрудники получают карты Visa Classic или Mastercard Standart, а зарплата начисляется в день оформления платежных документов.
Дополнительные бонусы: бесплатный выпуск и обслуживание корпокарты, овердрафт на зарплатные карты.
Итоги
В тройку лучших зарплатных проектов по открытым данным вошли продукты БСБ Банка, Приорбанка и Альфа-Банк. Однако стоит помнить, что для более полного и всестороннего сравнения зарплатных проектов банков нужно учитывать также индивидуальные предложения банков, которые могут быть значительно лучше стандартного предложения.
Текст: Владимир Лужнёв
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