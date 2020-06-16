Как выглядит самый длинный в Беларуси подвесной пешеходный мост

Источник материала: Новости Волковыска

Мост в Мостах – самый длинный подвесной мост в Беларуси, поэтому легко можно советовать его туристам и заносить в свой собственный список того, что обязательно нужно посмотреть в своей стране.

Подвесной мост – это, пожалуй, визитная карточка города. Мост получился основательный: длина – 193,3 метра, а ширина прохожей части – 1,5 метра.

История этой достопримечательности Беларуси началась в 1972 году. Автор идеи – Евгений Радкевич, который в те времена был генеральным директором «Мостодрева» и приложил руку к строительству переправ через горные реки в Сибири и Азии.





Мостовчане нуждались в новом мосте: до его появления переправа через Неман осуществлялась с помощью лодок и понтонного моста, что, согласитесь, не так удобно, как стационарная конструкция. Поэтому Радкевич и решил приложить все усилия для воплощения своего замысла в жизнь.





Создание проекта моста заняло полтора месяца. Когда были готовы чертежи, Евгений Радкевич сам отправился к секретарю райкома партии, чтобы их утвердить. Вскоре на строительство было дано добро.

Уже зимой 1973, когда Неман был скован льдом, мост впервые собрали и установили над рекой. Его ввели в эксплуатацию в преддверии лета, после многочисленных испытаний.





В середине 1990-х подвесной мост пережил реконструкцию, тогда заменили деревянный настил, сделали новые перила, поменяли тросы.

Раньше главной забавой было раскачать мост, чтобы идущие по нему девушки хватались за перила и едва не падали на высоких каблучках. Теперь мост укреплен и почти не раскачивается.





Очередной ремонт был произведен в 2019-м году, и в настоящее время основное предназначение моста – пешеходная связь города с зоной отдыха, расположенной на противоположном берегу реки Неман.





Теперь Мосты невозможно представить без уникального моста. Помимо своего прямого назначения – объединения двух берегов Немана – он немало значит для людей как культурный объект. По нему любят прогуливаться местные жители, на нем обязательно фотографируются гости города.

И так же, как и 47 лет назад, на нем принято признаваться в любви. Путешествуя по Гродненщине, обязательно загляните сюда: где еще увидишь чудесный подвесной мост через одну из самых красивых рек Беларуси!

Подвесной, или висячий мост – конструкция, которая практически полностью состоит из гибких элементов. Основная пешеходная или проезжая часть подвешивается на специальных кабелях, цепях или прочных тросах. Несмотря на кажущуюся неустойчивость и хрупкость, подвесные мосты пользуются популярностью. Их строят повсеместно, потому что выглядят такие конструкции гармонично и грациозно.