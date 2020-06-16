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«Удаленка» по этикету. Как провести онлайн-конференцию и не потерять лицо?

16.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Миллионы людей во время пандемии перешли на систему удаленной работы. Но трудиться дома, в окружении членов семьи, не так просто. Особенно когда речь идет о видеосвязи с коллегами и начальством. Тут возникает много вопросов: когда организовать связь? что надеть? а можно с ребенком? с кем здороваться и прощаться? Чтобы современные правила было веселее запоминать, специалист по этикету Татьяна Гладкая составила несложный тест. Проверьте себя! Узнайте, как видят вас коллеги.

Фото: Олег Киндер

Дипломированный специалист по этикету, журналист, телеведущая. Автор и ведущая рубрики «Этикет» на телеканале ОНТ (2014−2018 гг.). Выпускница «Австрийской Высшей школы этикета». Консультант по светскому и деловому этикету. Обучалась у таких специалистов по этикету, как: Ксения Ферзь, Мария Буше, принцесса Таня де Бурбон-Пармская и графиня Мари де Тилли. Сертификат Международной ассоциации по этикету, курс «Современный этикет 2.0» (Педагог — И.С. Арцишевский)

 
 
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