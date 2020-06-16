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«Удаленка» по этикету. Как провести онлайн-конференцию и не потерять лицо?
Источник материала: Tut.by
Миллионы людей во время пандемии перешли на систему удаленной работы. Но трудиться дома, в окружении членов семьи, не так просто. Особенно когда речь идет о видеосвязи с коллегами и начальством. Тут возникает много вопросов: когда организовать связь? что надеть? а можно с ребенком? с кем здороваться и прощаться? Чтобы современные правила было веселее запоминать,
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