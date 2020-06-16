Украина предотвратила в Грузии убийство журналиста, который обругал матом Владимира Путина

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Габуния получил известность после матерных высказываний в адрес Путина в прямом эфире





Грузинские спецслужбы 12 июня задержали в Тбилиси российского гражданина Васамбека Бокова по подозрению в подготовке покушения на журналиста телеканала Мтавари архи Гиорги Габуния. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщило издание Джам.

Ликвидация Габуния планировалась и координировалась в Украине, а управление происходило из Чечни, сказал директор телеканала Мтавари архи Ника Гварамия.

По его словам, сначала грузинская сторона расценила полученную информацию как провокацию грузинского лобби в Украине. Однако защиту Габуния все-таки обеспечили.

Он стал известен за пределами Грузии после того как 7 июля 2019 года в эфире телекомпании Рустави-2 обругал матом президента России Владимира Путина.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров предупредил Габуния о последствиях сразу после скандальной передачи с бранью в адрес Владимира Путина. Тогда Кадыров посоветовал грузинскому журналисту понадежнее спрятаться.



