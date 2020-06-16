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Украина предотвратила в Грузии убийство журналиста, который обругал матом Владимира Путина

16.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информация о готовящемся покушении на Габуния поступила грузинским спецслужбам из Украины.


Фото: jam-news.net
Габуния получил известность после матерных высказываний в адрес Путина в прямом эфире

Грузинские спецслужбы 12 июня задержали в Тбилиси российского гражданина Васамбека Бокова по подозрению в подготовке покушения на журналиста телеканала Мтавари архи Гиорги Габуния. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщило издание Джам.
 
Ликвидация Габуния планировалась и координировалась в Украине, а управление происходило из Чечни, сказал директор телеканала Мтавари архи Ника Гварамия.
 
По его словам, сначала грузинская сторона расценила полученную информацию как провокацию грузинского лобби в Украине. Однако защиту Габуния все-таки обеспечили.
 
Он стал известен за пределами Грузии после того как 7 июля 2019 года в эфире телекомпании Рустави-2 обругал матом президента России Владимира Путина.
 
Лидер Чечни Рамзан Кадыров предупредил Габуния о последствиях сразу после скандальной передачи с бранью в адрес Владимира Путина. Тогда Кадыров посоветовал грузинскому журналисту понадежнее спрятаться.
 
 
 
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Информация о готовящемся покушении на Габуния поступила грузинским спецслужбам из Украины.
 
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